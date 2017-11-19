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Политика
Москва, Анкара и Тегеран работают над укреплением перемирия в Сирии — глава МИД Ирана
Политика
Путин передал через Лаврова теплые приветы главе Азербайджана
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    Путин передал через Лаврова теплые приветы главе Азербайджана

    20:00  19 Ноября 2017
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    Путин передал через Лаврова теплые приветы главе Азербайджана

    Баку, 19 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву теплые приветы от российского лидера Владимира Путина на встрече в Баку.

    Лавров напомнил, что главы России и Азербайджана виделись 1 ноября.

    «Вы совсем недавно встречались с президентом Российской Федерации в Тегеране, — сказал Лавров Алиеву. — Он передает вам самые теплые приветы. С удовольствием вспоминает ваши контакты».

    Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва привержена выполнению всех договоренностей с Баку. Он также отметил рост товарооборота, который за первые девять месяцев текущего года составил более 60%, что является серьезным шагом для обращению вспять тенденции к его снижению, существовавшей в последние годы.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #лавров #алиев
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