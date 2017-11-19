Путин передал через Лаврова теплые приветы главе Азербайджана

Баку, 19 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву теплые приветы от российского лидера Владимира Путина на встрече в Баку.

Лавров напомнил, что главы России и Азербайджана виделись 1 ноября.

«Вы совсем недавно встречались с президентом Российской Федерации в Тегеране, — сказал Лавров Алиеву. — Он передает вам самые теплые приветы. С удовольствием вспоминает ваши контакты».

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва привержена выполнению всех договоренностей с Баку. Он также отметил рост товарооборота, который за первые девять месяцев текущего года составил более 60%, что является серьезным шагом для обращению вспять тенденции к его снижению, существовавшей в последние годы.