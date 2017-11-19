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Политика
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Украина
Саакашвили объявил об импичменте Порошенко
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    Саакашвили объявил об импичменте Порошенко

    18:54  19 Ноября 2017
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    Саакашвили объявил об импичменте Порошенко

    Киев, 19 ноября. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил о готовящемся «народном импичменте» президенту Украины Петру Порошенко и выразил готовность занять кресло премьера страны, после того как в стране поменяется власть. По его словам, «час икс» наступит в начале декабря.

    Саакашвили подчеркнул, что Украина нуждается в новой власти и новом правительсве.

    «Я готов вместе с вами сделать это, готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если это нужно», — обратился Саакашвили к митингующим у здания Верховной рады в Киеве.

    Экс-губернатор Одесской области рассказал, что активисты намерены организовать «народный импичмент» Порошенко 3 декабря. До этого он намерен ездить по Украине и «мирно» побуждать народ к свержению власти.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #украина #порошенко #саакашвили #митинг
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