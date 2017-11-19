Саакашвили объявил об импичменте Порошенко

Киев, 19 ноября. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил о готовящемся «народном импичменте» президенту Украины Петру Порошенко и выразил готовность занять кресло премьера страны, после того как в стране поменяется власть. По его словам, «час икс» наступит в начале декабря.

Саакашвили подчеркнул, что Украина нуждается в новой власти и новом правительсве.

«Я готов вместе с вами сделать это, готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если это нужно», — обратился Саакашвили к митингующим у здания Верховной рады в Киеве.

Экс-губернатор Одесской области рассказал, что активисты намерены организовать «народный импичмент» Порошенко 3 декабря. До этого он намерен ездить по Украине и «мирно» побуждать народ к свержению власти.