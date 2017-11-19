Сирия в процессе мирного урегулирования: РФ, Иран и Турция нашли компромисс и подготовились к Сочи

В турецком городе Анталья сегодня прошли переговоры между главами внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции. Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф обсудили вопросы, связанные с сирийским конфликтом. Данное заседание стало подготовкой к первой встрече стран-гарантов мирного урегулирования в САР на высшем уровне, которая пройдет в Сочи 22 ноября.

По словам российского министра иностранных дел, в ходе сегодняшних переговоров сторонам удалось прийти к согласию по всем ключевым вопросам. Участники также сошлись во мнении, что уровень насилия в Сирии благодаря работе зон деэскалации значительно снизился. Это поможет уже в скором времени осуществить окончательный переход от этапа вооруженной конфронтации в арабской республике к процессу политического разрешения кризиса. Все министры высказались за продолжение развития мирного урегулирования в рамках Астанинского формата, а также выразили надежду на то, что переговоры в Женеве тоже наконец обретут действенные инструменты для решения поставленных задач.

Сергей Лавров в интервью журналистам по результатам сегодняшней встречи сообщил о том, что перед саммитом 22 ноября также состоится заседание руководителей Генштабов вооруженных сил РФ, Ирана и Турции. Глава российского МИДа подчеркнул, что военные трех стран-гарантов находятся в постоянном взаимодействии и контакте относительно любых вопросов, связанных с функционированием четырех зон деэскалации. Кроме того, уже началась работа над формированием пятого района снижения напряженности в Сирии.

О других итогах заседания глав дипломатических ведомств стран-гарантов и возможных будущих результатах встречи Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани в Сочи в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) рассказала востоковед-арабист Марианна Беленькая. Она подчеркнула, что оба этих события имеют важнейшее значение в связи с грядущей конференцией народов Сирии, инициированной российским лидером.

«Встреча трех министров была подготовкой к переговорам президентов в Сочи и одновременно — к сирийскому конгрессу, который также должен пройти в этом городе. Между странами-гарантами существовали разногласия по поводу этого мероприятия. После того как Россия объявила о проведении данного конгресса у Турции появился ряд вопросов, прежде всего — об участии курдов в этом процессе. Соответственно, сторонам нужно было согласовать позиции. Так, и Эрдоган, например, заявил, что в Сочи он намерен обсудить с президентом РФ и иранским руководством все вопросы, связанные с сирийским урегулированием, но главный акцент был на ситуации с курдами в районе от Африна до Идлиба», — отмечает эксперт.

Комментируя итоги переговоров, Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва, Анкара и Тегеран серьезно сблизили свои позиции по Сирии. По мнению собеседника ФАН, участники пришли к соглашению по вопросу присутствия курдов на конгрессе народа САР в Сочи, и оно, вероятно, теперь будет ограничено.

«Как заявили три министра по итогам встречи, договоренности найдены, им удалось прийти к компромиссу. Однако судить о конкретных результатах пока сложно, поскольку прежде нужно увидеть списки приглашенных на конгресс в Сочи. Предварительно курдские партии были в них заявлены, но после списки были удалены для доработки. Теперь нужно посмотреть, кого все-таки точно пригласят, а кого нет, чтобы понять какие именно компромиссы в рамках сегодняшнего заседания были найдены. Можно предполагать, что Турция, например, все же согласилась на какое-то минимальное присутствие курдов при условии, что ей позволили провести военную операцию в районе Африна», — считает наш собеседник.

Она также подчеркнула, что странам-гарантам необходимо и в дальнейшем находить точки соприкосновения и компромиссы для того, чтобы совместно противостоять Соединенным Штатам и их союзникам, которые, преследуют собственные геополитические интересы в рамках сирийского конфликта.