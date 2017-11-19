ООН призывает немедленно прекратить обстрелы мирных жителей Сирии

Дамаск, 19 ноября. ООН призывает стороны конфликта в Сирии немедленно прекратить обстрелы жилых кварталов, в результате которых гибнут мирные граждане. Об этом сообщил координатор организации в САР по гуманитарным вопросам Али Аль-Заатари.

«ООН просит немедленно прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры для вывода раненых, больных, пожилых граждан и детей из районов, где идут боевые действия, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающемуся населению», — заявил Аль-Заатари.

Он напомнил, что сообщения о гибели мирных жителей при обстрелах поступают ежедневно, особенно из Дамаска и его восточного пригорода, сообщает РИА Новости.

Напомним, вечером 19 ноября боевики обстреляли квартал Мазза 86 в столице Сирии. В результате атаки погибли два человека. Ранее в воскресенье в Хомсе жертвами обстрела мельницы стали 12 человек, еще несколько десятков пострадали.