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Москва, Анкара и Тегеран работают над укреплением перемирия в Сирии — глава МИД Ирана
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ООН призывает немедленно прекратить обстрелы мирных жителей Сирии
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    ООН призывает немедленно прекратить обстрелы мирных жителей Сирии

    18:45  19 Ноября 2017
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    ООН призывает немедленно прекратить обстрелы мирных жителей Сирии

    Дамаск, 19 ноября. ООН призывает стороны конфликта в Сирии немедленно прекратить обстрелы жилых кварталов, в результате которых гибнут мирные граждане. Об этом сообщил координатор организации в САР по гуманитарным вопросам Али Аль-Заатари.

    «ООН просит немедленно прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры для вывода раненых, больных, пожилых граждан и детей из районов, где идут боевые действия, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающемуся населению», — заявил Аль-Заатари.

    Он напомнил, что сообщения о гибели мирных жителей при обстрелах поступают ежедневно, особенно из Дамаска и его восточного пригорода, сообщает РИА Новости.

    Напомним, вечером 19 ноября боевики обстреляли квартал Мазза 86 в столице Сирии. В результате атаки погибли два человека. Ранее в воскресенье в Хомсе жертвами обстрела мельницы стали 12 человек, еще несколько десятков пострадали.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #оон
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