Сирия, 19 ноября. Главари ИГИЛ1 бегут из окрестностей города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре. «Ахрар Аш-Шам» потеряла командный пункт в Восточной Гуте Дамаска. САА при поддержке российских ВКС продвинулась в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в южной части провинции Алеппо; оказали поддержку САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили деревни Шухейтар и Аль-Балиль к северо-востоку от Хамы.

«Исламское государство»: эвакуирует высокопоставленных членов группировки из окрестностей города Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре; пытается проникнуть на территорию Ирака из Сирии.

Сирийская свободная армия** (ССА): уничтожила укрепления курдов на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам и авиаударам сил САР на юго-западе провинции Дамаск; обстреляла северные окраины города Хомс, погибли мирные жители.

«Ахрар Аш-Шам»: утратила командный пункт в районе деревни Хараста на северо-востоке Дамаска.

Курды: захватили населенный пункт Дибан к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска не утихает противостояние между исламистами и правительственными силами. Согласно сообщению военного источника в сети Twitter (leithfadel), военнослужащие 105-й бригады Сирийской арабской армии (САА) заняли командный пункт группировки «Ахрар Аш-Шам» в районе деревни Хараста. Тем временем артиллерийские дивизионы САА возобновили обстрелы позиций радикалов вблизи квартала Айн-Тарма, передает местный Twitter-канал (newsyarmouk).

Между тем правительственные войска, базирующиеся в районе Бейт Джинна, продолжили вести огонь по позициям «Джебхат Ан-Нусры». Кроме того, в зонах дислокации боевиков также провели несколько боевых вылетов сирийские ВВС. Напомним, в первой половине дня в ходе наступления САА исламисты потеряли населенные пункты Кафр Хур, Бейт Тима и Бейт Сабир.

Провинция Алеппо

Продолжаются вооруженные столкновения между частями правительственной армии и боевиками террористического формирования «Хайят Тахрир Аш-Шам» к югу от столицы региона. Как передает оппозиционный военный источник на своей странице в сети Twitter (newsyarmouk), поддержку сирийским подразделениям оказывают военные самолеты ВКС РФ. По данным Twitter-канала, авиаударам российских ВКС подверглись военные объекты исламистов на окраинах деревень Ар-Рашадия, Рамла и Саяла. Информация о нанесенном радикалам уроне пока формируется.

В северной части провинции активизировали боевые действия радикалы Сирийской свободной армии (ССА). По данным источника в Twitter (QalaatAlMudiq), подконтрольного вооруженной оппозиции, исламисты уничтожили фортификационные сооружения Отрядов народной самообороны (YPG) у военной базы «Менаг». Напомним, сегодня утром позиции протурецких исламистов подверглись обстрелам со стороны курдских подразделений.

Провинция Хомс

Несмотря на режим тишины, который вступил в силу на севере провинции в начале августа, столкновения с «Джебхат Ан-Нусрой»1, не попадающей под условия перемирия, продолжаются. Как передает на своей станице в Twitter военный источник (SouriaAlaml), боевики выпустили два снаряда по территориям, находящимся под контролем САА. Удары пришлись на сельскохозяйственные угодья в районе Аль-Матахен на севере города Хомс, в результате чего по меньшей мере семь мирных граждан были убиты, более 15 получили ранения. Многие пострадавшие оказались погребены под завалами.

После атаки боевиков Сирийская арабская армия (САА) нанесла ответные удары по укрепленным районам «Ан-Нусры» недалеко от населенных пунктов Талль Бисса, Аль-Ганту, Аль-Мукаррамия, Аз-Заафрана, Аль-Фархания и Аль-Гарбия, сообщает Telegram-канал (NRVR11). О потерях со стороны боевиков не сообщается.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские источники в социальных сетях сообщают о том, что Сирийской демократической армии (SDF) удалось отбить у террористов «Исламского государства»1 населенный пункт Дибан, расположенный недалеко от города Меядин. Также данные сведения подтверждают курдские СМИ. Как заявляет новостной портал ANHA News, в ходе столкновений ИГИЛовцы попытались атаковать позиции курдов при участии смертника, однако «джихад-мобиль» был уничтожен, прежде чем успел достигнуть отрядов SDF. В настоящий момент бои между курдскими отрядами и ИГИЛовцами разворачиваются в районе населенного пункта Джарди Аль-Гарби юго-восточнее Меядина.

Тем временем стало известно, что окрестности Абу Кемаля покинули сразу несколько высокопоставленных главарей террористической группировки, среди которых — «градоначальник» Абу Хасан Аль-Ираки, а также командиры ИГ1 Садам Аль-Дамаль и Абу Самия Аль-Ансари. Беглецы перебрались на восточный берег Евфрата. Об этом сообщает военный источник в сети Telegram (hosienmortadapressnew).

Провинция Хама

Многие военные источники передают, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских ВКС зачистила от исламистов «Джебхат Ан-Нусры» деревни Шухейтар и Аль-Балиль, находящиеся севернее освобожденного ранее населенного пункта Сарха Аш-Шималия. Оппозиционные Twitter-каналы (khaledal1997), (QalaatAlMudiq) заявляют о том, что в ходе столкновений правительственные войска понесли потери в военной технике, утратив танк Т-90 и боевую машину пехоты, а также лишились нескольких солдат. Тем не менее подтверждения данные сведения не получили.

Ирак

Иракская федеральная полиция начала новую спецоперацию против «спящих ячеек» террористов «Исламского государства» в провинции Дияла. На этот раз обыски будут проводиться в районе населенного пункта Аль-Микдадия, расположенного к северо-востоку от города Баакуба. Напомним, ранее правительственные силы Ирака также осуществили подобные операции в других районах Диялы, в результате чего несколько подпольных формирований ИГИЛ были ликвидированы.

Между тем на западе провинции Аль-Анбар в районе сирийско-иракской границы боевики ИГ предприняли попытку проникнуть на подконтрольные «Хашд Аш-Шааби» территории. Как сообщает Twitter-канал (hosienmortadapressnew), группа террористов, движущаяся в сторону пограничного пункта Тулль Сафук, попала под обстрел ополченцев. О дальнейшей судьбе радикалов не сообщается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)