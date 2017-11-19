Главные новости 19 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 19 ноября.

Пользователи соцсетей с иронией откликнулись на новость о том, что будущих военных летчиков на Украине кормили личинками и тараканами. Соцсети обсуждают еду будущих военных летчиков Украины с тараканами.

Корейская компания Samsung устроила грандиозную распродажу, приуроченную к «Черной пятнице» и «Киберпонедельнику». В частности, на официальном сайте компании можно увидеть новые цены на смартфоны Galaxy 8 и Galaxy Note 8, которые не могут не радовать. Samsung обрушила цены на смартфоны Galaxy S8 и Galaxy Note 8.

В воинских частях оперативного командования Вооруженных сил Украины «Север» без вести пропало оружие. Исчезли не только образцы производства СССР, но и стоящие на вооружении стран Североатлантического альянса. У нас эти стволы — экзотика: оружие НАТО исчезло из воинской части ВСУ.

Если Вашингтон поставит Киеву наступательное вооружение, в том числе речь идет о ракетных комплексах, дронах, контрбатарейных системах, то это «взорвет» ситуацию на Украине. Таким мнением поделился глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов. Шаманов о наступательном оружии для Киева: «Хотелки» Климкина дестабилизируют ситуацию.

Протурецкие группировки объединились с целью выдавить «Джебхат ан-Нусру»1 (организация запрещена в РФ) с севера провинции Идлиб. ИГ1 (организация запрещена в РФ) продолжает терять позиции между Меядином и Абу Кемалем под натиском САА и ВКС РФ. Отряды «Тахрир аш-Шам» открыли огонь на севере Латакии. Сирия новости 19 ноября 07.00: «Нусра» теряет влияние в Идлибе, ИГ готовится бежать на левый берег Евфрата.

На концерт Константина Райкина в Одессе пожаловали незваные гости. Группа радикалов, облаченных в балаклавы, ворвалась в здание Украинского академического театра, чтобы сорвать выступление руководителя московского «Сатирикона». ФАН собрало подробности инцидента. «Хороший вечер»: как украинские радикалы срывали концерт Райкина в Одессе.

«Ассоциация технического надзора» (TUV) составила рейтинг самых надежных автомобилей в Германии и Европе. Эксперты назвали самые надежные в Европе автомобили.

Россия собирается изучить ресурсы Луны с помощью автоматической межпланетной станции «Луна-25», захватить и колонизировать естественный спутник Земли, сказано в материале британского издания Daily Express. Британские СМИ рассказали о планах России по колонизации Луны.

Турция предоставила ССА технику для разминирования города Аль-Баб в Алеппо. «Нусра» потеряла три населенных пункта в юго-западной части провинции Дамаск. Под ударами курдов в Дейр-эз-Зоре погибли мирные жители. Сирия новости 19 ноября 12.30: жертвы курдов в Дейр-эз-Зоре, Турция доставила боевикам в Алеппо технику.

Террористы ИГ провели две атаки с участием смертников в Дейр-эз-Зоре. Жилой район Дамаска подвергся обстрелам «Ан-Нусры». САА продвинулась в северной части Хамы благодаря авиации РФ. Сирия итоги за сутки на 19 ноября 06.00: САА и ВКС РФ продвинулись в Хаме, атаки смертников ИГ в Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.