В Киеве заявили об опасности «чрезмерной толерантности» для Украины

Киев, 19 ноября. Власти Украины недостаточно жестко реагируют на антиукраинские действия других стран. Об этом заявил журналистам в воскресенье бывший заместитель украинского генерального прокурора Николай Голомша.

«Наши лидеры... демонстрируют дипломатичность и ведут себя в соответствии с уставом ООН. Но мне кажется, что им нужно жестче реагировать на такие проявления. Наша чрезмерная толерантность, извините, «хитровыдуманность» может вылезти боком», — цитирует его слова издание «Обозреватель».

Как отметил политик, национальная безопасность Украины находится под угрозой, так как Румыния, Молдавия и Польша успели раздать украинцам значительное количество паспортов.

Напомним, ранее бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил о том, что транзит украинских грузов через польскую территорию был заблокирован из-за политики Киева.