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Украина
В Киеве заявили об опасности «чрезмерной толерантности» для Украины
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    В Киеве заявили об опасности «чрезмерной толерантности» для Украины

    18:25  19 Ноября 2017
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    В Киеве заявили об опасности «чрезмерной толерантности» для Украины

    Киев, 19 ноября. Власти Украины недостаточно жестко реагируют на антиукраинские действия других стран. Об этом заявил журналистам в воскресенье бывший заместитель украинского генерального прокурора Николай Голомша.

    «Наши лидеры... демонстрируют дипломатичность и ведут себя в соответствии с уставом ООН. Но мне кажется, что им нужно жестче реагировать на такие проявления. Наша чрезмерная толерантность, извините, «хитровыдуманность» может вылезти боком», — цитирует его слова издание «Обозреватель».

    Как отметил политик, национальная безопасность Украины находится под угрозой, так как Румыния, Молдавия и Польша успели раздать украинцам значительное количество паспортов.

    Напомним, ранее бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил о том, что транзит украинских грузов через польскую территорию был заблокирован из-за политики Киева.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина
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