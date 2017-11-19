Матроскин в космосе, Печкин против Годзиллы: Успенский пожаловался Путину на «Союзмультфильм»

Москва, 19 ноября. Писатель Эдуард Успенский обратился к президенту РФ Владимиру Путину в открытом письме. Он пожаловался, что «Союзмультфильм» хочет лишить его авторских прав на персонажей «Простоквашино» и выпустить сиквел мультфильма без его участия.

Успенский утверждает, что студия предложила ему отказаться от авторских прав на своих персонажей, так как планирует выпустить продолжение мультфильма, еще не заключив с ним договор. По словам писателя, так поступают со всеми авторами, «не подпуская их к брендам» и лишая возможности получить гонорар «за майку с Чебурашкой».

Успенский заявил, что готов сотрудничать с «Союзмультфильмом» на любых разумных условиях, однако никаких конкретных предложений за несколько месяцев переговоров студия ему не сделала.

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в свою очередь подчеркивает, что сделала Успенскому щедрое предложение — заплатить «баснословные» для студии деньги — более 5 млн рублей, и на встрече с представителями Успенский подписал согласие на продолжение «Простоквашино». При этом писатель утверждает, что официального предложения о подписании договора он не получал.