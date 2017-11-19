Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
«Золотой» состав «Зенита» собрался в Петербурге перед матчем с Тосно
Политика
Сирия: попавшие в зону деэскалации боевики ИГ были ликвидированы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: попавшие в зону деэскалации боевики ИГ были ликвидированы

    18:14  19 Ноября 2017
    292

    Сирия: попавшие в зону деэскалации боевики ИГ были ликвидированы

    Вашингтон, 19 ноября. Сирийская оппозиционная группировка «Джейш Магавир ас-Саура» при поддержке коалиции США уничтожила девять боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, которые пытались прорваться в зону деэскалации на юге Сирии в районе Ат-Танфа.

    Как сообщили представители коалиции, исламские боевики в машинах с затемненными стеклами проникли в сирийскую зону деэскалации. Силы коалиции и партнеров приказали машинам остановиться, после чего террористы ИГ1 вышли из авто и открыли огонь. В итоге силы коалиции ответным огнем ликвидировали девять боевиков и уничтожили несколько автомашин, передает агентство РИА Новости.

    «В ходе всего происшествия официальные лица коалиции и их российские коллеги использовали телефонную линию по предотвращению конфликтов, чтобы убедиться, что силы на земле не имели отношения к России или сирийскому режиму», — уточнили в сообщении.

    Отметим, что возглавляемая США международная коалиция продолжает оказывать поддержку сирийской оппозиционной группировке «Джейш Магавир ас-Саура» на авиабазе в Ат-Танфе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #игил #коалиция
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        16:05   19 Ноября 2017
        2125
        Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России

        Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России

        14:06   19 Ноября 2017
        1973
        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        11:47   19 Ноября 2017
        1897
        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        3:34   19 Ноября 2017
        2942