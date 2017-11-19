Сирия: попавшие в зону деэскалации боевики ИГ были ликвидированы

Вашингтон, 19 ноября. Сирийская оппозиционная группировка «Джейш Магавир ас-Саура» при поддержке коалиции США уничтожила девять боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, которые пытались прорваться в зону деэскалации на юге Сирии в районе Ат-Танфа.

Как сообщили представители коалиции, исламские боевики в машинах с затемненными стеклами проникли в сирийскую зону деэскалации. Силы коалиции и партнеров приказали машинам остановиться, после чего террористы ИГ1 вышли из авто и открыли огонь. В итоге силы коалиции ответным огнем ликвидировали девять боевиков и уничтожили несколько автомашин, передает агентство РИА Новости.

«В ходе всего происшествия официальные лица коалиции и их российские коллеги использовали телефонную линию по предотвращению конфликтов, чтобы убедиться, что силы на земле не имели отношения к России или сирийскому режиму», — уточнили в сообщении.

Отметим, что возглавляемая США международная коалиция продолжает оказывать поддержку сирийской оппозиционной группировке «Джейш Магавир ас-Саура» на авиабазе в Ат-Танфе.

1 Организация запрещена на территории РФ.