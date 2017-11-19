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Целью провокации НАТО был народ Турции — Эрдоган
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    Целью провокации НАТО был народ Турции — Эрдоган

    17:53  19 Ноября 2017
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    Целью провокации НАТО был народ Турции — Эрдоган

    Анкара, 19 ноября. Целью скандала на военных учениях Североатлантического альянса (НАТО) в Норвегии был народ Турции. Об этом заявил в воскресенье турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

    Ранее стало известно о том, что организаторы учений Trident Javelin установили стенд с портретами «врагов». На двух фотографиях были изображены первый лидер Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и сам Эрдоган. После этого Анкара приняла решение об отзыве с мероприятия 40 военнослужащих.

    «Они поместили Ататюрка и меня на стенд с мишенями на учениях НАТО и разожгли скандал… Этот вопрос не является личным или партийным. Целью были Турция и турецкий народ. Мы готовы ко всему», — подчеркнул турецкий президент.

    Напомним, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уже принес извинения президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Автор: Алексей Громов
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    #эрдоган
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