Целью провокации НАТО был народ Турции — Эрдоган

Анкара, 19 ноября. Целью скандала на военных учениях Североатлантического альянса (НАТО) в Норвегии был народ Турции. Об этом заявил в воскресенье турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее стало известно о том, что организаторы учений Trident Javelin установили стенд с портретами «врагов». На двух фотографиях были изображены первый лидер Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и сам Эрдоган. После этого Анкара приняла решение об отзыве с мероприятия 40 военнослужащих.

«Они поместили Ататюрка и меня на стенд с мишенями на учениях НАТО и разожгли скандал… Этот вопрос не является личным или партийным. Целью были Турция и турецкий народ. Мы готовы ко всему», — подчеркнул турецкий президент.

Напомним, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг уже принес извинения президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.