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Сирия: центр Дамаска обстреляли из минометов, есть жертвы
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    Сирия: центр Дамаска обстреляли из минометов, есть жертвы

    17:33  19 Ноября 2017  /обновлено: 17:38  19 Ноября 2017
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    Сирия: центр Дамаска обстреляли из минометов, есть жертвы

    Дамаск, 19 ноября. Центральный район сирийской столицы подвергся минометному обстрелу. В результате погибли два человека, передает корреспондент агентства РИА Новости.

    Как стало известно, под обстрелом оказался квартал Маззе. Первый снаряд попал в сопку жилого квартала и не причинил никаких потерь. Второй попал прямо в машину, после чего та взорвалась. Два человека, находящиеся в салоне авто, скончались.

    Как отмечается в статье, террористы уже шесть дней обстреливают кварталы Дамаска. Армии удалось отбить атаку боевиков в районе восточного пригорода столицы — городе Хараста.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #обстрел #дамаск
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