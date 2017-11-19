Сирия: центр Дамаска обстреляли из минометов, есть жертвы

Дамаск, 19 ноября. Центральный район сирийской столицы подвергся минометному обстрелу. В результате погибли два человека, передает корреспондент агентства РИА Новости.

Как стало известно, под обстрелом оказался квартал Маззе. Первый снаряд попал в сопку жилого квартала и не причинил никаких потерь. Второй попал прямо в машину, после чего та взорвалась. Два человека, находящиеся в салоне авто, скончались.

Как отмечается в статье, террористы уже шесть дней обстреливают кварталы Дамаска. Армии удалось отбить атаку боевиков в районе восточного пригорода столицы — городе Хараста.