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Сирия сегодня: САА уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль боевиков ИГИЛ, теракт в Хомсе
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    Сирия сегодня: САА уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль боевиков ИГИЛ, теракт в Хомсе

    17:58  19 Ноября 2017
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    Сирия сегодня: САА уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль боевиков ИГИЛ, теракт в Хомсе

    Сирия, 19 ноября. САА уничтожила боевиков ИГ1, прорвавшихся в Абу-Кемаль под прикрытием коалиции США; правительственные войска ведут успешные спецоперации против группировок «Джебхат ан-Нусры»1 в провинции Хама; мирные жители погибли в результате террористической атаки по мукомольной фабрике «Аль-Валид» в провинции Хомс. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    САА уничтожила боевиков ИГ, прорвавшихся в Абу-Кемаль

    Сирийская арабская армия (САА) нейтрализовала боевиков «Исламского государства»1 (ИГ, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), прорвавшихся в город Абу-Кемаль, расположенный в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.

    По имеющимся данным, отряды САА ликвидировали боевиков ИГИЛ, которые прорвались в Абу-Кемаль под прикрытием авиации возглавляемой США международной коалиции.

    «Авиация обеспечивала им огневую поддержку с воздуха во время контрнаступления через два дня после объявления командованием армии об освобождении города», — рассказал источник, добавив, что на данный момент в населенном пункте работают группы саперов.

    «Инженерные бригады обезвреживают и уничтожают взрывные устройства, фугасы и мины, которые были установлены боевиками ИГИЛ в жилых кварталах», — добавил он.

    САА уничтожила боевиков ИГ, прорвавшихся в Абу-Кемаль

    Успешные спецоперации в провинции Хама

    На северо-востоке провинции Хама военнослужащие армии Башара Асада продолжают успешные операции против боевиков «Джебхат Ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), сообщает сирийское информагентство SANA.

    В населенных пунктах Харран и Хардана правительственные войска при содействии союзных сил разгромили укрытия террористических группировок, уничтожив большое количество радикальных исламистов, передает корреспондент агентства.

    Накануне сообщалось о восстановлении контроля над селениями Каср Али и Арафа. В результате наступления правительственных сил были уничтожены десятки членов бандформирований вместе с оружием.

    Успешные спецоперации в провинции Хама

    Террористическая атака по северу Хомса

    Террористические группировки, базирующиеся на севере провинции Хомс, выпустили две ракеты по мукомольной фабрике «Аль-Валид», в результате чего погибли не менее шести человек, сообщает сирийское информагентство SANA.

    По данным репортера агентства, ракеты, попавшие в мукомольную фабрику, были выпущены из районов и фермерских хозяйств, где укрываются вооруженные группы экстремистов. Шесть человек погибли и еще 44 мирных жителя были ранены в результате атаки. Корреспондент SANA подчеркивает, что число жертв может возрасти, поскольку многие раненые находятся в критическом состоянии.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #дамаск #хама #хмеймим #вкс рф #игил #асад #дейр-эз-зор #дейр эз-зор #ракка #латакия #идлиб #хомс #абу-кемаль
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