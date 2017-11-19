Сирия сегодня: САА уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль боевиков ИГИЛ, теракт в Хомсе

Сирия, 19 ноября. САА уничтожила боевиков ИГ1, прорвавшихся в Абу-Кемаль под прикрытием коалиции США; правительственные войска ведут успешные спецоперации против группировок «Джебхат ан-Нусры»1 в провинции Хама; мирные жители погибли в результате террористической атаки по мукомольной фабрике «Аль-Валид» в провинции Хомс. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

САА уничтожила боевиков ИГ, прорвавшихся в Абу-Кемаль

Сирийская арабская армия (САА) нейтрализовала боевиков «Исламского государства»1 (ИГ, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), прорвавшихся в город Абу-Кемаль, расположенный в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.

По имеющимся данным, отряды САА ликвидировали боевиков ИГИЛ, которые прорвались в Абу-Кемаль под прикрытием авиации возглавляемой США международной коалиции.

«Авиация обеспечивала им огневую поддержку с воздуха во время контрнаступления через два дня после объявления командованием армии об освобождении города», — рассказал источник, добавив, что на данный момент в населенном пункте работают группы саперов.

«Инженерные бригады обезвреживают и уничтожают взрывные устройства, фугасы и мины, которые были установлены боевиками ИГИЛ в жилых кварталах», — добавил он.

Успешные спецоперации в провинции Хама

На северо-востоке провинции Хама военнослужащие армии Башара Асада продолжают успешные операции против боевиков «Джебхат Ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), сообщает сирийское информагентство SANA.

В населенных пунктах Харран и Хардана правительственные войска при содействии союзных сил разгромили укрытия террористических группировок, уничтожив большое количество радикальных исламистов, передает корреспондент агентства.

Накануне сообщалось о восстановлении контроля над селениями Каср Али и Арафа. В результате наступления правительственных сил были уничтожены десятки членов бандформирований вместе с оружием.

Террористическая атака по северу Хомса

Террористические группировки, базирующиеся на севере провинции Хомс, выпустили две ракеты по мукомольной фабрике «Аль-Валид», в результате чего погибли не менее шести человек, сообщает сирийское информагентство SANA.

По данным репортера агентства, ракеты, попавшие в мукомольную фабрику, были выпущены из районов и фермерских хозяйств, где укрываются вооруженные группы экстремистов. Шесть человек погибли и еще 44 мирных жителя были ранены в результате атаки. Корреспондент SANA подчеркивает, что число жертв может возрасти, поскольку многие раненые находятся в критическом состоянии.

1 Организация запрещена на территории РФ.