ДНР: военный корреспондент пострадал при обстреле ВСУ в Донбассе

Донецк, 19 ноября. Военный корреспондент пресс-службы ДНР попал под обстрел со стороны ВСУ. Инцидент произошел в пригороде Авдеевки, сообщил представитель оперативного командования Донецкой народной республики.

«Украинская сторона продолжает систематически вести огонь на данном направлении, что и было зафиксировано на видео», — цитирует представителя ДНР агентство РИА Новости.

По его словам, обстрел произошел три дня назад, 16 ноября. Представитель ДНР также добавил, что Киев каждый день доказывает, что не может договориться о мирном решении конфликта, призывая армию к военным действиям.