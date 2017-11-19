Правящая партия Зимбабве выдвинула ультиматум президенту Мугабе

Хараре, 19 ноября. Правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ выдвинула ультиматум президенту страны Роберту Мугабе, требуя сложить полномочия по полудня 20 ноября. Если действующий лидер страны откажется, его ждет импичмент, говорится в заявлении центрального комитета партии.

Кроме того, партия намерена выдвинуть уволенного с поста вице-президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву на пост главы страны.

Ранее сообщалось, что члены ЗАНУ-ПФ сняли Мугабе с поста лидера партии и исключили из нее жену президента, которая покинула страну. Сам Мугабе был отправлен под домашний арест. Ситуацию в стране с 15 ноября контролируют вооруженные силы Зимбабве.