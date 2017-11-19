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Спорт
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Украина
В Киеве рассказали, как десантники ВСУ тренируются в Донбассе
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    В Киеве рассказали, как десантники ВСУ тренируются в Донбассе

    17:10  19 Ноября 2017
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    В Киеве рассказали, как десантники ВСУ тренируются в Донбассе
    Киев, 19 ноября. Минобороны Украины рассказало, как десантники ВСУ повышают свои боевые навыки в зоне проведения военной операции в Донбассе. О тренировках ВДВ сообщается на сайте министерства. 

    В частности, на днях в одном из подразделений высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины состоялись учения танковых и зенитно-артиллерийских подразделений, уточнили в пресс-службе. 

    В ведомстве также подчеркнули, что артиллерийские подразделения ВСУ, в соответствии с минским соглашениям, отведены на значительное расстояние от линии разграничения и не принимают участия в вооруженном конфликте на юго-востоке страны.

    «Однако личный состав постоянно совершенствует навыки ведения боя и в случае необходимости готов дать достойный отпор противнику», — резюмировали в украинском министерстве.

    Автор: Алексей Громов
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    #минобороны #всу #донбасс #десантники
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