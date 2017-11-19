В Киеве рассказали, как десантники ВСУ тренируются в Донбассе



Киев, 19 ноября. Минобороны Украины рассказало, как десантники ВСУ повышают свои боевые навыки в зоне проведения военной операции в Донбассе. О тренировках ВДВ сообщается на сайте министерства.

В частности, на днях в одном из подразделений высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины состоялись учения танковых и зенитно-артиллерийских подразделений, уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также подчеркнули, что артиллерийские подразделения ВСУ, в соответствии с минским соглашениям, отведены на значительное расстояние от линии разграничения и не принимают участия в вооруженном конфликте на юго-востоке страны.