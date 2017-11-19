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Политика
«Скоро будет пугать вурдалаками»: Пушков высмеял обвинения Польши
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    «Скоро будет пугать вурдалаками»: Пушков высмеял обвинения Польши

    17:20  19 Ноября 2017
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    «Скоро будет пугать вурдалаками»: Пушков высмеял обвинения Польши

    Москва, 19 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал последние заявления министра обороны Польши Антони Мачеревича.

    Ранее стало известно о том, что польский политик якобы нашел «связь» между провокациями со стороны Северной Кореи и «агрессивным поведением» Российской Федерации.

    Как отметил Пушков, Варшава мало интересует Москву.

    «Польша мало интересует Россию, зато Россия не сходит с уст польских министров. И чем дальше, тем глупее выпады. Глава Минобороны Польши: «Действия КНДР соотнесены с «агрессивным поведением России». Паранойя усугубляется: скоро будет пугать вурдалаками», — иронично подчеркнул российский сенатор.

    Напомним, ранее член Совфеда РФ Алексей Пушков предложил прекратить поставки газа в Польшу.

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #пушков #рф
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