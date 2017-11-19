«Скоро будет пугать вурдалаками»: Пушков высмеял обвинения Польши

Москва, 19 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал последние заявления министра обороны Польши Антони Мачеревича.

Ранее стало известно о том, что польский политик якобы нашел «связь» между провокациями со стороны Северной Кореи и «агрессивным поведением» Российской Федерации.

Как отметил Пушков, Варшава мало интересует Москву.

«Польша мало интересует Россию, зато Россия не сходит с уст польских министров. И чем дальше, тем глупее выпады. Глава Минобороны Польши: «Действия КНДР соотнесены с «агрессивным поведением России». Паранойя усугубляется: скоро будет пугать вурдалаками», — иронично подчеркнул российский сенатор.

Глава Минобороны Польши: действия КНДР соотнесены с "агрессивным поведением России". Паранойя усугубляется: скоро будет пугать вурдалаками. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 19, 2017

Напомним, ранее член Совфеда РФ Алексей Пушков предложил прекратить поставки газа в Польшу.