Я готов: Саакашвили замахнулся на кресло премьера Украины

Киев, 19 ноября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что готов возглавить украинское правительство. Соответствующее заявление прозвучало на митинге возле здания Верховной рады в Киеве.

По словам Саакашвили, сейчас Украине необходима новая власть. В стране нужно сформировать новое правительство, передает «Украинская правда».

«Я готов делать это вместе с вами. Должны найти новых людей для нового правительства ... Я готов вместе с вами возглавить этот процесс и готов возглавить это правительство, если нужно», — заявил перед толпой активистов Саакашвили.

По словам украинского политика, если власть не выполнит требований народа до 3 декабря, на Украине стартует «народный импичмент». Саакашвили пообещал, что начнет ездить по всей стране, поднимать людей «без провокаций, мирно и обоснованно».

Ранее сообщалось, что Саакашвили заявил о задержании его сына в аэропорту «Борисполь».