Экс-депутат Рады предложил Порошенко почтить космонавтику Украины минутой молчания

Президент Украины Петр Порошенко поздравил страну с годовщиной первого полета в космос. По словам гаранта конституции, вот уже 20 лет Украина «успешно подтверждает свои позиции космической державы». Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник уверен, что такие заявления можно сделать «лишь с похмелья». В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Олейник предложил Порошенко «почтить космическую отрасль и промышленность страны минутой молчания».

«Порошенко — абсолютно социально опасный тип. Иногда он делает такие заявления, которые можно придумать только с похмелья. Если быть искренним и честным, то именно Советский Союз внес огромный вклад в развитие космической отрасли. А что вы (независимая Украина — Прим. ФАН) сделали за 20 лет? Разрушили то, что было создано советской Украиной совместно с СССР, потому что это было единое целое», — комментирует для ФАН Владимир Олейник.

Ровно 20 лет назад на борту американского космического корабля «Колумбия» от незалежной Украины полетел космонавт Леонид Каденюк. Это событие Петр Алексеевич Порошенко назвал «историческим». По его мнению, «с того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы». Порошенко также подчеркнул, что сегодня «ракетоносители украинского производства выводят на орбиту космические аппараты и спутники из разных стран по всему миру, а Украина является активным участником международных космических программ».

«Что сделали с «Южмашем»? Разве сейчас это производство? Завод работал день и ночь и на космос и на оборонку. Сегодня товар делают штучно, а специалисты разъехались по всему миру. И не случайно американцы заподозрили, не украинские ли власти помогли Северной Корее создать ракетный щит. Порошенко в данной ситуации стоило бы помалкивать. Гордиться нужно тем, что ты создал. А Порошенко взял и украл чужие достижения», — подчеркивает Владимир Олейник.

По оценке собеседника ФАН, космическая отрасль на Украине умерла на 90%, а возможно и больше.

«В Черкассах на оборонке работал завод, где производили фотоприбор, используемый, в том числе и в космической сфере. Завод не работает. После развала СССР и того, как пришли эти идиоты, они разорвали глубокую интеграцию в экономике и науке. А потом каждый якобы начал создавать свое. Но по факту все сферы были уничтожены. Угробили завод «Антонова», «Южмаш», «Турбоатом» и так далее. Лучше бы Порошенко почтил память космической сферы и промышленности минутой молчания, было бы честнее, — говорит экс-депутат Верховной рады. — Только с бодуна и перепоя можно такое говорить. На Украину пришла беда, но люди сами виновны в этом. Порошенко — ненасытная тварь, у которой руки по локоть в крови детей и мирных жителей. Мы скоро его самого в космос отправим всем украинским народом. Лучше бы он в этот день рассказал, каким образом учитель года стала сиделкой года в Лондоне».

Напомним, 12 апреля вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил перенести дату празднования Дня космонавтики на 19 ноября — день полета в космос первого украинского космонавта Леонида Каденюка.