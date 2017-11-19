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Украина
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#Соцсети
В Сети не оценили извинения НАТО за фото Эрдогана на стенде с «врагами»
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    В Сети не оценили извинения НАТО за фото Эрдогана на стенде с «врагами»

    16:48  19 Ноября 2017
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    «Гнилая черта»: в Сети не оценили извинения НАТО за фото Эрдогана на стенде с «врагами»
    Анкара, 19 ноября. Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил отзыв турецких военных с учений НАТО в Норвегии после скандала со стендом «врагов» альянса. Также он подчеркнул, что Анкара не изменит своего решения даже в случае демонтажа стенда и извинений со стороны организации.

    Как сообщалось ранее, среди снимков оказались фото самого Эрдогана и основателя Турецкой республики Ататюрка. 

    Инцидент не оставил равнодушными пользователей соцсетей. Так, некоторые из них предложили в ответ, что Турции «пора на выход из НАТО».

    «Гнилая черта»: в Сети не оценили извинения НАТО за фото Эрдогана на стенде с «врагами»

    Одна из участниц обсуждения расценила действия НАТО как «провокацию».

    «Гнилая черта»: в Сети не оценили извинения НАТО за фото Эрдогана на стенде с «врагами»

    А еще один пользователь с возмущением отреагировал на извинения организации, заметив, что это «это очень гнилая черта», сначала допускать подобное, а потом извиняться. Он также назвал военных НАТО «людьми без души», заметив, что у них полностью отсутствует мораль.

    В Сети не оценили извинения НАТО за фото Эрдогана на стенде с «врагами»

     


     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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