В Сети не оценили извинения НАТО за фото Эрдогана на стенде с «врагами»



Анкара, 19 ноября. Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил отзыв турецких военных с учений НАТО в Норвегии после скандала со стендом «врагов» альянса. Также он подчеркнул, что Анкара не изменит своего решения даже в случае демонтажа стенда и извинений со стороны организации.

Как сообщалось ранее, среди снимков оказались фото самого Эрдогана и основателя Турецкой республики Ататюрка.

Инцидент не оставил равнодушными пользователей соцсетей. Так, некоторые из них предложили в ответ, что Турции «пора на выход из НАТО».

а может Турции пора выйти из НАТО? — Алексей Матюнин (@Matunin1Matunin) November 17, 2017

Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдет.... — Галина Авилова (@Life69gala) November 18, 2017

Одна из участниц обсуждения расценила действия НАТО как «провокацию».

А еще один пользователь с возмущением отреагировал на извинения организации, заметив, что это «это очень гнилая черта», сначала допускать подобное, а потом извиняться. Он также назвал военных НАТО «людьми без души», заметив, что у них полностью отсутствует мораль.



