В Сети не оценили извинения НАТО за фото Эрдогана на стенде с «врагами»
Анкара, 19 ноября. Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил отзыв турецких военных с учений НАТО в Норвегии после скандала со стендом «врагов» альянса. Также он подчеркнул, что Анкара не изменит своего решения даже в случае демонтажа стенда и извинений со стороны организации.
Как сообщалось ранее, среди снимков оказались фото самого Эрдогана и основателя Турецкой республики Ататюрка.
Инцидент не оставил равнодушными пользователей соцсетей. Так, некоторые из них предложили в ответ, что Турции «пора на выход из НАТО».
а может Турции пора выйти из НАТО?— Алексей Матюнин (@Matunin1Matunin) November 17, 2017
Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдет....— Галина Авилова (@Life69gala) November 18, 2017
Одна из участниц обсуждения расценила действия НАТО как «провокацию».
А еще один пользователь с возмущением отреагировал на извинения организации, заметив, что это «это очень гнилая черта», сначала допускать подобное, а потом извиняться. Он также назвал военных НАТО «людьми без души», заметив, что у них полностью отсутствует мораль.