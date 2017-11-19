РФ и Иран понимают озабоченность Турции в вопросе сирийских курдов — Чавушоглу

Анталья, 19 ноября. РФ и Иран понимают озабоченности Турции в отношении сирийской партии «Демократический союз» (ДС) и отрядов «Сил народной самообороны» (СНС), которых турецкие власти считают ответвлением запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана.

Соответствующее заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с министрами иностранных дел РФ и Ирана — Сергеем Лавровым и Мохаммедом Джавадом Зарифом.

«Конечно, у нас есть озабоченность по ДС и СНС. Мы говорили об этом нашим партнерам не только сейчас, но и в рамках переговоров в Женеве», — цитирует министра ТАСС.

Российская и иранская стороны также понимают отношение Турции к данному вопросу, подчеркнул Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что РФ, Иран и Турция постоянно контактируют по работе в зонах деэскалации в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с коллегами из Ирана и Турции.