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Украина
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Политика
РФ и Иран понимают озабоченность Турции в вопросе сирийских курдов — Чавушоглу
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    РФ и Иран понимают озабоченность Турции в вопросе сирийских курдов — Чавушоглу

    16:44  19 Ноября 2017
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    РФ и Иран понимают озабоченность Турции в вопросе сирийских курдов — Чавушоглу

    Анталья, 19 ноября. РФ и Иран понимают озабоченности Турции в отношении сирийской партии «Демократический союз» (ДС) и отрядов «Сил народной самообороны» (СНС), которых турецкие власти считают ответвлением запрещенной в республике Рабочей партией Курдистана.

    Соответствующее заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с министрами иностранных дел РФ и Ирана — Сергеем Лавровым и Мохаммедом Джавадом Зарифом.

    «Конечно, у нас есть озабоченность по ДС и СНС. Мы говорили об этом нашим партнерам не только сейчас, но и в рамках переговоров в Женеве», — цитирует министра ТАСС.

    Российская и иранская стороны также понимают отношение Турции к данному вопросу, подчеркнул Чавушоглу.

    Ранее сообщалось, что РФ, Иран и Турция постоянно контактируют по работе в зонах деэскалации в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с коллегами из Ирана и Турции.

    Автор: Дима Оленин
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    #сирия #турция #лавров #курды #иран
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