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Украина
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Украина
Губернатор Закарпатья призвал украинцев не быть дураками
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    Губернатор Закарпатья призвал украинцев не быть дураками

    16:53  19 Ноября 2017
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    «Неужели украинцы такие дураки?»: Москаль выступил против разбазаривания древесины

    Киев, 19 ноября. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль раскритиковал действия правительства Украины, которое одобрило стратегию реформирования лесного хозяйства страны до 2022 года. Он призвал украинцев не продавать природные богатства страны.

    Как отметил политик, украинские власти решили ликвидировать все государственные лесохозяйственные предприятия и создать субъект хозяйствования с корпоративными правами.

    «Неужели украинцы такие дураки и не знали, что должны продать главное природное богатство, которое у них остается — Карпаты? Неужели мы действительно ничего не стоим, кроме того, чтобы быть сырьевым придатком для Европы? И когда из правительства уйдут торгаши, а на их место придут специалисты, менеджеры и патриоты, которые берегут страну для будущих поколений?» — отметил Москаль.

    Глава региона также напомнил о том, что он последовательно выступает против вывоза кругляка за границу. В результате вырубку леса удалось сократить сразу на 10%.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в ближайшие два месяца министерство аграрной политики и продовольствия Украины должно подготовить проект плана мероприятий по реализации стратегиb реформирования лесного хозяйства страны.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #москаль
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