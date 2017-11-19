Писательница из Киева объяснила французам разницу между Украиной и СССР

Париж, 19 ноября. Украинская писательница Оксана Заружко привела необычный пример, отвечая на вопрос о том, где женщинам жилось лучше: в СССР или на Украине.

Как рассказал писатель Андрей Курков на своей странице в Facebook, молодая француженка поинтересовалась у украинки: «А при распаде СССР положение женщин было лучше или хуже, чем после распада Союза?».

На что Оксана Заружко ответила: «А вы попробуйте месяц другой попользоваться тряпочками вместо прокладок! Тогда поймете разницу!».

По словам Куркова, на мероприятии с участием украинской писательницы собрался полный зал слушателей.

Оксана Заружко — украинская писательница и поэтесса. С 1987 года являлась членом Союза писателей СССР.

Заружко выпустила ряд стихотворных сборников, два романа и три сборника рассказов. Она является обладателем Ордена княгини Ольги третьей степени. Произведения Оксаны Забужко переведены более, чем на десять языков.