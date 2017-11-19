Сирия несет урон под ударами США и курдов: корреспондент ФАН снял на видео руины Ракки

Этой осенью боевики «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ) окончательно потеряли Ракку, свою самопровозглашенную столицу. Теперь город свободен от террористов ИГ1, но означает ли это, что в нем вскоре восстановится спокойная мирная жизнь? Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в разрушенной Ракке, захваченной курдскими Демократическими силами Сирии (SDF) и международной коалицией, возглавляемой США.

Наш репортер прислал в редакцию эксклюзивный видеоматериал из еще недавней «столицы» ИГИЛ1. На записи можно заметить, насколько огромен масштаб разрушений, причиненных городу в ходе взаимных обстрелов между курдскими бойцами и террористами, а также почти ежедневных авианалетов ВВС Соединенных Штатов и их союзников по западной коалиции. На видео корреспондент ФАН движется по улицам центральной части Ракки, где разворачивались самые интенсивные и длительные бои, в районе между отелем Crown и главной городской больницей: дороги завалены строительным мусором и обломками домов, у обочины можно увидеть сгоревшие автомобили, многие строения разрушены полностью, также серьезно пострадали некоторые исторические здания. Посмотрев запись, снятую нашим корреспондентом можно убедиться, что город теперь едва ли может быть пригоден для жизни, а его восстановление потребует нескольких лет времени и огромных финансовых вложений.

В ходе штурма Ракки — в этой «мясорубке», которая продолжалась больше четырех месяцев, погибли тысячи местных жителей. Причем даже не столько в результате действий террористов ИГИЛ, сколько из-за ударов ВВС коалиции США, которые велись прямо в черте города, в том числе в самых густонаселенных районах. Даже представители Организации Объединенных Наций, которые испытывают на себе значительное давление со стороны Вашингтона, были вынуждены признать, что Ракка после завершения штурма была на 80% «необитаема» и непригодна для жизни.

При этом в ходе бомбардировок американцы применяли, в частности, запрещенное вооружение. Так, 5 августа боевые самолеты США сбросили больше 20 фосфорных боеприпасов на здание госпиталя, который обслуживал порядка 100 тысяч человек. Тогда погибли десятки мирных жителей. Примечательно, что боевиков ИГ не было ни внутри медучреждения, ни в окрестностях здания, передавало информагентство SANA News.

Даже за почти четыре с половиной месяца непрерывных авиаударов и обстрелов курды и Соединенные Штаты не смогли установить контроль над Раккой. Последние отряды ИГИЛ, продолжавшие ожесточенное сопротивление в исторической части города, покинули свою так называемую «столицу» только по результатам переговоров с представителями проамериканской коалиции. При этом, как сообщал портал BBC, курды за деньги разрешили выехать всем террористам, в том числе иностранным наемникам, не сдавая оружия, о чем ФАН писало недавно. Не сложно догадаться, что боевики, которым даже предоставили транспорт, направились в Дейр-эз-Зор, где тут же присоединились к своим соратникам в боях с правительственной армией САР.

Сейчас жители возвращаются в свои разрушенные дома. «Исламского государства» здесь больше нет, но радость для них все равно едва ли возможно. И дело даже не столько в том, что город почти стер с лица земли, причина также в курдах, которые захватили власть в Ракке. Местное население не считает их освободителями, а представители администрации настаивают на том, что город все еще находится в оккупации. Как мы писали ранее, курды вышли далеко за пределы своих исторических мест проживания и теперь насаждают свои порядки в арабо-суннитских регионах Сирии, в том числе в провинции Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.