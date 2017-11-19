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Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ
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    Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

    16:05  19 Ноября 2017  /обновлено: 17:05  19 Ноября 2017
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    Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

    Дамаск, 19 ноября. Сирийская правительственная армия ликвидировала террористов ИГ1, прорвавшихся в Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом РИА Новости сообщил военный источник. 

    Напомним, 9 ноября командование САА объявило, что войска при поддержке ВКС РФ полностью вернули под свой контроль Абу-Кемаль, где находился последний оплот игиловцев в стране.

    В Минобороны РФ сообщили, что наступление сирийской армии в этом городе сорвало планы США по созданию неподконтрольных правительству САР органов власти на восточном берегу Евфрата.

    Так, в роли «проамериканских» сил, контролирующих Абу-Кемаль, должны были выступить террористы ИГ, «перекрасившиеся в цвета Сирийских демократических сил (СДС)». Данные об этом подтвердили обнаруженные в городе флаги, используемые СДС, добавили в российском оборонном ведомстве. 

    Группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #террористы #саа #абу-кемаль
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