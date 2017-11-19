Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

Дамаск, 19 ноября. Сирийская правительственная армия ликвидировала террористов ИГ1, прорвавшихся в Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом РИА Новости сообщил военный источник.

Напомним, 9 ноября командование САА объявило, что войска при поддержке ВКС РФ полностью вернули под свой контроль Абу-Кемаль, где находился последний оплот игиловцев в стране.

В Минобороны РФ сообщили, что наступление сирийской армии в этом городе сорвало планы США по созданию неподконтрольных правительству САР органов власти на восточном берегу Евфрата.

Так, в роли «проамериканских» сил, контролирующих Абу-Кемаль, должны были выступить террористы ИГ, «перекрасившиеся в цвета Сирийских демократических сил (СДС)». Данные об этом подтвердили обнаруженные в городе флаги, используемые СДС, добавили в российском оборонном ведомстве.

Группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.