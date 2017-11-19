Мугабе убрали с поста главы правящей партии Зимбабве

Хараре, 19 ноября. Молодежное крыло правящей в Зимбабве партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ) потребовало отставки президента страны Роберта Мугабе.

Кроме того, активисты призвали супругу президента Грейс Мугабе покинуть партию.

Отметим, что в данный момент в столице Зимбабве проходит заседание ЦК правящей партии ЗАНУ-ПФ, на котором решается дальнейшая судьба арестованного президента Роберта Мугабе, сообщает телеканал ZBC.

Напомним, что на этой неделе военные Зимбабве заблокировали дороги в Хараре, они также перекрыли вход в здание правительства и захватили телецентр. Президент страны был взят под стражу вместе со своей семьей.

Военные заявили, что их действия продиктованы чистками в государственном аппарате — ранее Мугабе уволил вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, который считался его преемником. Сейчас Мнангагва пытается сформулировать новое правительство Зимбабве.