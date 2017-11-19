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Украина
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Политика
Мугабе убрали с поста главы правящей партии Зимбабве
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    Мугабе убрали с поста главы правящей партии Зимбабве

    16:06  19 Ноября 2017
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    Мугабе убрали с поста главы правящей партии Зимбабве

    Хараре, 19 ноября. Молодежное крыло правящей в Зимбабве партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ) потребовало отставки президента страны Роберта Мугабе.

    Кроме того, активисты призвали супругу президента Грейс Мугабе покинуть партию.

    Отметим, что в данный момент в столице Зимбабве проходит заседание ЦК правящей партии ЗАНУ-ПФ, на котором решается дальнейшая судьба арестованного президента Роберта Мугабе, сообщает телеканал ZBC.

    Напомним, что на этой неделе военные Зимбабве заблокировали дороги в Хараре, они также перекрыли вход в здание правительства и захватили телецентр. Президент страны был взят под стражу вместе со своей семьей.

    Военные заявили, что их действия продиктованы чистками в государственном аппарате — ранее Мугабе уволил вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, который считался его преемником. Сейчас Мнангагва пытается сформулировать новое правительство Зимбабве.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #зимбабве #мугабе
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