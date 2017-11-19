Турция стягивает военную технику в сирийский Идлиб

Дамаск, 19 ноября. Турецкая армия продолжает перебрасывать военную технику на северо-запад Сирии для создания наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в Идлибе.

Как сообщает агентство Anadolu, очередной конвой с военной техникой выехал из приграничной с Сирией провинции Хатай накануне вечером для дислокации на границе провинции Идлиб и района Африн, подконтрольного сирийской курдской партии «Демократический союз» (PYD). Организация признается Турцией террористической, против нее, по недавнему заявлению президента Тайипа Эрдогана, страна может начать военную операцию.

В генштабе ВС Турции агентству подтвердили, что переброска войск в Идлиб будет продолжена.

Ранее турецкие военные приступили к созданию в сирийском Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации. Целью операции является защита мирного населения, однако Дамаск потребовал от Анкары немедленного вывода войск из провинции.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что главы генштабов РФ, Ирана и Турции проведут встречу в рамках подготовки по военной линии к саммиту 22 ноября, который пройдет в Сочи, где также будет обсуждаться вопрос о достижении новых договоренностей о работе наблюдателей государств-гарантов в зоне деэскалации в районе Идлиба.