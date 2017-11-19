Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Я готов: Саакашвили замахнулся на кресло премьера Украины
Новости Сирии
Лавров, Чавушоглу и Зариф заявили о снижении насилия в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров, Чавушоглу и Зариф заявили о снижении насилия в Сирии

    15:50  19 Ноября 2017  /обновлено: 15:56  19 Ноября 2017
    453

    Лавров, Чавушоглу и Зариф заявили о снижении насилия в Сирии

    Анталья, 19 ноября. Министры иностранных дел России, Ирана и Турции констатировали снижение уровня насилия в Сирии, позволяющее перейти к политическому решению, сообщили в МИД РФ.

    Переговоры Сергея Лаврова с его турецим и иранским коллегами Мевлютом Чавушоглу и Джавадом Зарифом прошла сегодня в Анталье. По словам Лаврова, встреча была полезной, стороны договорились по всем вопросам.

    «Стороны констатировали снижение уровня насилия в Сирии, позволяющее сирийским сторонам осуществить переход от вооруженной конфронтации к политическому решению»,  — говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

    В пресс-службе отметили, что в ходе трехсторонней встречи министры рассмотрели военно-политическую обстановку в этой стране в контексте завершающегося разгрома очага международного терроризма и функционирования зон деэскалации.

    Был поднят также вопрос о подготовке к созыву Конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #турция #иран
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        Сирийская армия уничтожила прорвавшихся в Абу-Кемаль террористов ИГ

        16:05   19 Ноября 2017
        881
        Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России

        Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России

        14:06   19 Ноября 2017
        1734
        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        11:47   19 Ноября 2017
        1449
        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        3:34   19 Ноября 2017
        2880