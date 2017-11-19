Лавров, Чавушоглу и Зариф заявили о снижении насилия в Сирии

Анталья, 19 ноября. Министры иностранных дел России, Ирана и Турции констатировали снижение уровня насилия в Сирии, позволяющее перейти к политическому решению, сообщили в МИД РФ.

Переговоры Сергея Лаврова с его турецим и иранским коллегами Мевлютом Чавушоглу и Джавадом Зарифом прошла сегодня в Анталье. По словам Лаврова, встреча была полезной, стороны договорились по всем вопросам.

«Стороны констатировали снижение уровня насилия в Сирии, позволяющее сирийским сторонам осуществить переход от вооруженной конфронтации к политическому решению», — говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе отметили, что в ходе трехсторонней встречи министры рассмотрели военно-политическую обстановку в этой стране в контексте завершающегося разгрома очага международного терроризма и функционирования зон деэскалации.

Был поднят также вопрос о подготовке к созыву Конгресса национального диалога Сирии в Сочи.