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Украина
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Украина
Мэр украинского города оказался гражданином России
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    Мэр украинского города оказался гражданином России

    16:16  19 Ноября 2017
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    Мэр украинского города оказался гражданином России

    Киев, 19 ноября. Мэр города Доброполье Донецкой области Андрей Аксенов якобы получил гражданство Российской Федерации. Об этом заявил в воскресенье народный депутат Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец.

    По информации политика, в конце июня 2014 года Аксенов написал заявление на получение российского паспорта. Кроме того, 5 ноября 2017 года глава города якобы уехал в Россию (через КПП в Черниговской области).

    «Не удивлюсь, если окажется, что мэром украинского города стал агент ФСБ. Написал обращение к Генпрокуратуре Украины, Нацполиции Украины, Службе безопасности Украины с просьбой проверить информацию и по результатам проверки принять соответствующие меры», — отметил нардеп в своей публикации в Facebook.

    Напомним, ранее бургомистр немецкого поселка Герцлаке Ганс Бескен рассказал о том, что скрывающийся от правоохранительных органов Украины депутат Верховной рады Александр Онищенко подал документы на оформление гражданства ФРГ.

    Автор: Алексей Громов
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