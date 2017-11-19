Мэр украинского города оказался гражданином России

Киев, 19 ноября. Мэр города Доброполье Донецкой области Андрей Аксенов якобы получил гражданство Российской Федерации. Об этом заявил в воскресенье народный депутат Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец.

По информации политика, в конце июня 2014 года Аксенов написал заявление на получение российского паспорта. Кроме того, 5 ноября 2017 года глава города якобы уехал в Россию (через КПП в Черниговской области).

«Не удивлюсь, если окажется, что мэром украинского города стал агент ФСБ. Написал обращение к Генпрокуратуре Украины, Нацполиции Украины, Службе безопасности Украины с просьбой проверить информацию и по результатам проверки принять соответствующие меры», — отметил нардеп в своей публикации в Facebook.

Напомним, ранее бургомистр немецкого поселка Герцлаке Ганс Бескен рассказал о том, что скрывающийся от правоохранительных органов Украины депутат Верховной рады Александр Онищенко подал документы на оформление гражданства ФРГ.