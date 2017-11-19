Огромная рождественская елка устроила настоящий хаос на дорогах Германии

Москва, 19 ноября. Огромная рождественская елка стала причиной хаоса на дорогах в немецком городе Кадерн, сообщает издание Bild.

Выяснилось, что водитель транспортного средства, перевозившего праздничное дерево, серьезно недооценил размеры елки. В результате во время перевозки ветками были повреждены сразу несколько дорожных знаков, а также перила моста. Остальные машины на дороге просто не могли продолжать движение — им приходилось уступать место водителю с крупногабаритным грузом, отмечается в статье.

Сам водитель в данный момент скрывается от полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.