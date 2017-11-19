Эксперт объяснил, почему Трампу не разрешают общаться с Путиным

Москва, 19 ноября. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС не состоялась, чтобы не допустить сближения и налаживания неофициальных контактов между ними. Так считает историк Юрий Фельштинский.

Он указал на отличие Белого дома, куда вхож только Трамп и его приближенные, от президентской администрации, которую представляют те, кто управляет США.

«Всем, в том числе ближнему кругу президента, ясно одно: Трампа лучше не допускать до прямых разговоров с Путиным», — заявил эксперт в интервью Newsader.

Напомним, Москва и Вашингтон работали над согласованием встречи Путина и Трампа на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. В Белом доме заявили, что встреча состоится, однако этого так и не произошло.