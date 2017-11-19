Донбасс: военный погиб в результате боевых действий в ДНР



Донецк, 19 ноября. В результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение минувших суток погиб один военный.

Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«При защите республики погиб один военнослужащий ДНР», — сказал он.

Оперативное командование Донецкой народной республики ранее сообщило о 30 фактах обстрела территорий ДНР со стороны киевских силовиков. Также сообщалось, что боец ВСУ погиб при подрыве БТР на украинской мине в Донбассе.

Напомним, депутат народного собрания ДНР Владимир Бидевка поделился мнением, что переговоры главы российского государства Владимира Путина с руководителями Донецкой и Луганской народных республик застали украинского президента Петра Порошенко врасплох.