Клинцевич о заявлении Мачеревича: Позорить европейскую страну такими глупостями дальше нельзя

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что действия Северной Кореи связаны с «российскими планами». Свои выводы глава оборонного ведомства озвучил во время визита в Канаду. Польша уже не знает, «как прогнуться перед США», считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что «позорить европейскую страну подобными заявлениями дальше нельзя».

«Они уже не знают, как прогнуться перед американцами. Но это очень хорошо, потому что глупости, которые они говорят, на мой взгляд, дезавуируют умных людей, способных на какой-то анализ. Я сожалею, конечно, что такие заявления звучат в адрес России, — комментирует для ФАН Франц Клинцевич. — Такие люди, как министр обороны Польши, имеют шанс длительное время продержаться на этом свете, как медузы, которые 650 миллионов лет живут без мозгов. Эти чиновники ангажированы и закодированы американцами, они ведут себя подобным образом в течение последних лет. Я считаю, что к таким заявлениям нужно относиться спокойно и с юмором, иначе можно сойти с ума».

Во время своей речи, Антоний Мачеревич особо подчеркнул, что именно с «польской точки зрения, действия КНДР строго соотнесены и связаны с российскими планами и агрессивным поведением России». Мачеревич также заявил, что «осознание этого важно для понимания масштаба агрессии и планов России, которые ныне воплощаются».

Россия не раз заявляла, что осуждает ракетно-ядерные испытания Северной Кореи. Кроме того, США неоднократно подчеркивали, что именно Россия способна помочь в решении вопроса на Корейском полуострове. Однако министр обороны Польши считает иначе.

«Нужно заботиться о собственном авторитете и имидже. Это заявление будут читать и в Польше, и за рубежом. Если за пределами страны Мачеревича никто не знает и не обращает внимания на то, что он говорит, то в Польше очень много умных и здоровых людей. Они все же видят. Позорить европейскую страну такими глупостями дальше нельзя, — считает Клинцевич. — Ни к чему хорошему такие заявления в наших двусторонних отношениях не приведут. Если Польша думает, что она нужна миру и Евросоюзу, то я в этом сомневаюсь. Не нужны не только их яблоки, но и свинина, которую наш надзорный орган не пропустил. Польша никому не нужна, вот и лютует, в том числе и министр обороны. Потерпим».

Также министр обороны Польши заявил, что прошедшие российско-белорусские учения «Запад-2017» указывают на готовность России «к агрессии».