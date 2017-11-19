Клинцевич оценил опыт Климкина в «борьбе с россиянами»: Полушка в базарный день

Москва, 19 ноября. Киев предлагает Вашингтону заключить военный союз против Донбасса, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Пока неизвестна реакция США на этот так называемый бартер Климкина, но, по сути, министр иностранных дел Украины предлагает им заключить своего рода военный союз, направленный против республик Донбасса», — цитирует сенатора агентство РИА Новости.

Именно так в России будут оценивать поставки оружия США Украине, если до этого дойдет дело, подчеркнул Клинцевич.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев в обязательном порядке получит летальное оружие США, взамен украинская сторона передаст «опыт борьбы с россиянами».

«Что касается «опыта борьбы с россиянами», которым Климкин собирается поделиться с американскими партнерами в обмен на эти поставки, то его цена — полушка в базарный день», — добавил российский сенатор.

Клинцевич также выразил надежду, что в США учтут ситуацию России, которая исторически и геополитически не может занять пассивную позицию.

Сенатор уверен, что мировая история не простит России, если она «позволит закопать братьев с помощью американского оружия на востоке Украины». Этот вопрос касается не только будущего Украины, но и будущего РФ, подчеркнул Клинцевич.

Российский политик добавил, что его слова не стоит оценивать как призыв к насилию. В первую очередь это призыв к мирному урегулированию конфликта, поскольку Россия заинтересована в том, чтобы Украина стала единым демократическим государством.