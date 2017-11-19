В Совфеде объяснили, каким опытом Киев может поделиться с США

Москва, 19 ноября. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявления МИД Украины о передаче США «опыта борьбы с россиянами».

По мнению парламентария, поставки США вооружения Украине могут только увеличить количество смертей в Донбассе, и США станут соучастником творящихся там преступлений, передает РИА Новости.

Сам Киев может поделиться с американскими партнерами только опытом «карательной операции» против восставших регионов.

«Хотя, наверное, это актуальнее Испании, а не США», — предположил Косачев.

Украина не может передать то, чего у него нет в принципе, добавил парламентарий.

«Вот, скажем, ИГИЛ1 (запрещена в РФ) могло бы передать такой опыт Америке, хотя, кто знает – может уже и передает», — заявил Косачев.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна получит от США оружие в обмен на «опыт борьбы с россиянами». На эту тему уже высказался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, который назвал заявление Киева «иллюзиями».

Ранее СМИ сообщали, что Совет национальной безопасности США будет рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине средства для закупки американского вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin («Джавелин»). Речь идет о сумме в 47 млн долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.