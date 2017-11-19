«Гарант смеется прямо в очи»: в Сети оценили слова Порошенко о космической державе

Киев, 19 ноября. Жители Украины не оценили заявления своего президента Петра Порошенко о том, что вот уже 20 лет страна «успешно подтверждает свои позиции космической державы».

«20 лет назад в этот день произошло историческое событие для независимой Украины — Леонид Каденюк на борту американского космического корабля «Колумбия» осуществил полёт в космос. С того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы», — написал Порошенко в своем Twitter. Пост был опубликован с хэштегом #КосмiчнаДержава.

20 років тому у цей день відбулася історична подія для Незалежної України – Леонід Каденюк на борту американського космічного корабля «Колумбія» здійснив політ у Космос.



З того часу Україна успішно підтверджує свої позиції космічної держави. #КосмічнаДержава #GloryToUkraine pic.twitter.com/BdDjpmJl1U — Петро Порошенко (@poroshenko) November 19, 2017

В многочисленных ответах на твит микроблогеры поспешили поправить политика, посоветовав использовать хэштег #КомiчнаДержава.

КоМичной державы. — Товарищ Сухич (@tovarishSuhi4) November 19, 2017

Точнее комической державы — Максим (@maxlv24) November 19, 2017

«Гарант смеется прямо в очи», — заметила еще одна участница обсуждения.

Нашлись и те, кто предположил, что Украина просто покоряет космос тайно и поставляет «сало на МКС».