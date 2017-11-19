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Спорт
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Украина
«Гарант смеется прямо в очи»: в Сети оценили слова Порошенко о космической державе
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    «Гарант смеется прямо в очи»: в Сети оценили слова Порошенко о космической державе

    15:00  19 Ноября 2017
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    «Гарант смеется прямо в очи»: в Сети оценили слова Порошенко о космической державе

    Киев, 19 ноября. Жители Украины не оценили заявления своего президента Петра Порошенко о том, что вот уже 20 лет страна «успешно подтверждает свои позиции космической державы».

    «20 лет назад в этот день произошло историческое событие для независимой Украины — Леонид Каденюк на борту американского космического корабля «Колумбия» осуществил полёт в космос. С того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы», — написал Порошенко в своем Twitter. Пост был опубликован с хэштегом #КосмiчнаДержава.

    В многочисленных ответах на твит микроблогеры поспешили поправить политика, посоветовав использовать хэштег #КомiчнаДержава.

    «Гарант смеется прямо в очи»: в Сети оценили слова Порошенко о космической державе

     

    «Гарант смеется прямо в очи», — заметила еще одна участница обсуждения. 

    «Гарант смеется прямо в очи»: в Сети оценили слова Порошенко о космической державе

    Нашлись и те, кто предположил, что Украина просто покоряет космос тайно и поставляет «сало на МКС».

    «Гарант смеется прямо в очи»: в Сети оценили слова Порошенко о космической державе

    «Гарант смеется прямо в очи»: в Сети оценили слова Порошенко о космической державе

     

     

     

    Автор: Алексей Громов
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    #порошенко #космос #украинцы #космическая держава
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