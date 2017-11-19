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Танцуй, пока молодой: зажигательный танец Дворковича покорил Интернет
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    Танцуй, пока молодой: зажигательный танец Дворковича покорил Интернет

    14:57  19 Ноября 2017
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    Танцуй, пока молодой: зажигательный танец Дворковича покорил Интернет

    Москва, 19 ноября. Видео с танцем вице-премьера России Аркадия Дворковича под песню Александра Реввы «Как Челентано» активно набирает популярность в Сети, несмотря на то, что ролик был записан еще летом.

    На кадрах известный российский политик весело танцует под зажигательный трек, публика поддерживает его одобрительными криками и аплодисментами. Забавные движения Дворковича не всегда попадали в такт музыке, однако интернет-пользователям танец пришелся по душе.

    «Живем один раз! Молодец!﻿», — написал один из юзеров.

    «Молодец ! А почему Дворкович не должен танцевать? Молодой и энергичный. Танцуйте, пока молодые», — добавил другой.

    «Неплохо танцует. Хорошо танцевать — не грех», — поддержал третий.

    «Что-то Медведева не видно», — шутит четвертый.

    Отметим, что видео с участием Дворковича сняли на свадьбе российского хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской. 

    Свадьба Овечкина и Шубской прошла 8 июля в День семьи, любви и верности в подмосковной Барвихе. Анастасия Шубская — дочь известной российской актрисы Веры Глаголевой.

    Автор: Дима Оленин
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    #дворкович #свадьба #видео #овечкин #танец
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