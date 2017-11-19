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Сирия: террористы обстреляли мельницу в Хомсе, есть жертвы
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    Сирия: террористы обстреляли мельницу в Хомсе, есть жертвы

    15:11  19 Ноября 2017  /обновлено: 15:19  19 Ноября 2017
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    Террористы обстреляли мельницу в Хомсе, есть жертвы

    Хомс, 19 ноября. Террористы обстреляли ракетами мукомольную мельницу в сирийском городе Хомс. В результате погибли 12 человек, еще 27 получили ранения. Об этом сообщили в полиции города.

    «Две ракеты, которые разорвались на территории мельницы, стали причиной большого разрушения. Много людей еще под завалами, поэтому число пострадавших не окончательное», — сообщили правоохранители.

    Районы к северу от Хомса, с территории которых террористы вели обстрел, входят в зону деэскалации, передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что около 20 тысяч жителей Хомса, покинувшие свои дома из-за войны, вернулись в город и его окрестности.

    Автор: Катерина Михайлиди
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