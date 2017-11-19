Сирия: террористы обстреляли мельницу в Хомсе, есть жертвы

Хомс, 19 ноября. Террористы обстреляли ракетами мукомольную мельницу в сирийском городе Хомс. В результате погибли 12 человек, еще 27 получили ранения. Об этом сообщили в полиции города.

«Две ракеты, которые разорвались на территории мельницы, стали причиной большого разрушения. Много людей еще под завалами, поэтому число пострадавших не окончательное», — сообщили правоохранители.

Районы к северу от Хомса, с территории которых террористы вели обстрел, входят в зону деэскалации, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что около 20 тысяч жителей Хомса, покинувшие свои дома из-за войны, вернулись в город и его окрестности.