Сирия, 19 ноября. Несколько высокопоставленных курдских командиров бежали в Турцию. «Нусра»*** захватила продовольственный рынок в провинции Идлиб. Мирные жители населенного пункта Шинан в Дейр-эз-Зоре были задержаны бойцами SDF****, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают перестрелки с боевиками в районе Восточной Гуты Дамаска; ведут огонь по позициям «Ан-Нусры» в южной части Идлиба.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет бои с террористами «Джейш Халид ибн Аль-Валид» вблизи населенных пунктов Джиллен и Хейт на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: противостоит САА в южной части провинции Алеппо; захватила рынок в городе Саракиб к юго-востоку от Идлиба.

Курды: задержали мирных жителей в деревне Шинан юго-восточнее Дейр-эз-Зора; лишились нескольких высокопоставленных командиров в провинции Хасака.

Провинция Дамаск

После очередного обстрела жилого квартала в Дамаске правительственные подразделения разместили артиллерийские установки в столичном районе Аш-Шагур, чтобы обстреливать позиции боевиков в Восточной Гуте, передает военный источник в соцсети Twitter (Majd_AlSham07). Из-за постоянных ударов со стороны исламистов мирные жители не чувствуют себя в безопасности. Ранее сообщалось о том, что в дамасских школах было приостановлено обучение.

Тем временем, как сообщает Telegram-канал (NRVR11), недалеко от населенных пунктов Хараста и Масраба продолжаются перестрелки между сирийскими войсками и радикалами антиправительственных организаций «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам». Несколькими часами ранее боевики предприняли попытку наступления в данном районе, однако атака была отражена.

Провинция Алеппо

Южнее административного центра региона вновь отмечаются взаимные обстрелы между войсками Башара Асада и радикалами исламистских группировок. По информации военного источника в сети Telegram (NRVR11), правительственные войска ведут огонь по огневым позициям радикалов «Джебхат Ан-Нусры» и «Файлак Аш-Шам» недалеко от деревень Ар-Рашидия, Рамла, Сияла и Бурдж Самна. Сведений о нанесенном боевикам уроне на данный момент не поступало.

Между тем на границе с курдским кантоном Африн вновь были замечены турецкие беспилотные летательные аппараты, выполняющие разведывательную миссию, передает Twitter-канал (AhmetM_08). Напомним, ранее в северной части провинции фиксировались жестокие перестрелки между Демократическими силами Сирии (SDF) и Сирийской свободной армией (ССА).

Провинция Хомс

Информационное агентство SMART News Agency сообщает о прибытии в район города Ар-Растан на севере Хомса гуманитарного конвоя Сирийского арабского Красного Полумесяца, состоящего из 45 грузовиков. Согласно данным новостного портала, некоторые жители уже получили гумпомощь. Напомним, о том, что населению осажденных районов будет оказана поддержка, сообщалось накануне. Наборы с продовольствием и медикаментами будут распределены среди нуждающихся в течение четырех дней.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские подразделения продолжают ужесточать контроль на захваченных ими территориях. Как передает агентство новостей Al Manar News, бойцы Сирийской демократической армии (SDF) арестовали нескольких мирных жителей в деревне Шинан, расположенной вдоль магистрали Дейр-эз-Зор — Абу Кемаль. Задержанные обвиняются в сотрудничестве с террористами «Исламского государства». Тем не менее местные активисты уверены, что подозреваемые не имеют отношения к ИГИЛ1, они препятствовали курдам в установлении контроля над деревней. Так, гражданский совет Ракки до сих пор не считает город освобожденным, заявляя о том, что курды являются все лишь новыми захватчиками.

Провинция Даръа

На юго-западе региона возобновились вооруженные столкновения между боевиками связанной с «Исламским государством»1 группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и Сирийской свободной армией (ССА). Бои разворачиваются в окрестностях населенных пунктов Джиллен и Хейт, сообщает новостное агентство Al Manar News. О потерях сторон не сообщается.

Между тем, по информации оппозиционных источников, правительственная армия обстреливает опорные пункты исламистов вооруженной оппозиции в южных районах города Даръа. Однако официальные СМИ данные сведения не подтверждают.

Провинция Идлиб

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что боевики антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1, штурмовали местный продовольственный рынок в городе Саракиб, расположенном к юго-востоку от столицы провинции, и отбили его после столкновений с жителями населенного пункта. Военные эксперты уверены, что радикалы намерены таким образом пополнить запасы продуктов.

В районе границы между провинциями Идлиб и Хама не утихают перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NRVR11), подразделения САА обстреливают позиции боевиков у населенного пункта Ат-Таманиа из РСЗО «Град».

Провинция Хасака

Появилась информация о том, что один из высокопоставленных командиров Сирийских демократических сил (SDF) сбежал в Турцию через контрольно-пропускной пункт «Абу Фас» на севере провинции Хасака, после того как украл 400 миллионов сирийских фунтов. По данным других источников, курдские солдаты арестовали его вместе с восемью другими курдскими чиновниками, которые пытались бежать на территорию Турецкой Республики. Напомним, ранее сообщалось, что пресс-секретарь SDF Талаль Сило перешел на сторону Сирийской свободной армии (ССА), противостоящей курдам, воспользовавшись поддержкой турецких спецслужб. Большая часть рядовых солдат вынуждена идти фронт из-за принудительной мобилизации населения в SDF, что побуждает их переходить на сторону противника.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)