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Украина
Экс-депутат Рады объяснил, кто кормит будущих военных Украины тараканами и личинками
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    Экс-депутат Рады объяснил, кто кормит будущих военных Украины тараканами и личинками

    14:54  19 Ноября 2017
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    Паназиатские деликатесы: экс-депутат Рады объяснил, как в еду курсантов и военных попадают тараканы

    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос продемонстрировал рацион курсантов Харьковского национального института воздушных сил. На своей странице в Facebook он выложил фото далеко неаппетитного меню с личинками и тараканами. Такое отношение к своим военнослужащим и курсантам вполне естественно, так как у руля государства стоит сегодня власть воров, убийц и беспредельщиков, считает депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что официальный Киев не волнует, что едят простые украинцы.

    «Их цель набить карманы деньгами, больше ничего. Их не интересует жизнь обыкновенного человека или курсанта — будущего военного», — комментирует для ФАН экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Журавко.

    По словам главного военного прокурора незалежной Анатолия Матиоса, с такими обедом «невозможно мириться».

    «Понимаю, что после следующих фото будет бешеный шквал критики, но с этим невозможно мириться. Военные прокуроры Харьковского гарнизона в связи с расследованием хищений в Харьковском национальном институте воздушных сил, шли не на склады боеприпасов, а в курсантскую столовую! Оказывается, что так питаются будущие военные летчики», — написал на своей странице в Facebook Матиос.

    На данный момент известно, что руководитель института и его зам задержаны и ждут избрания меры пресечения.

    «Матиос прекрасно знает, что происходят в этих учреждениях. Все прекрасно понимают, кто и на чем зарабатывает деньги — все ниточки ведут непосредственно к президенту Украины Петру Порошенко, секретарю СНБО Александру Турчинову, министру обороны Степану Полтораку. Там отмывают сумасшедшее бабло. Все речи Матиоса — для отвода глаз. Он показывает, какой он борец за справедливость, но на самом деле он находится в той же самой шайке-лейке. Я неоднократно публиковал информацию о том, как солдатам скармливали собак, поэтому я не удивлюсь тому, что в консервах будут черви, в каше — тараканы. Такая судьба у сегодняшней Украины и той молодежи, которая продолжает терпеть это издевательство».

    К концу 2017 года 11 воинских частей из 23 должны будут перейти на новую систему питания

    На вопрос — как наказывать, собеседник ФАН отметил, что «рыба гнеет с головы, но чистят ее с хвоста».

    «В данный момент должно быть наказание для сегодняшней власти. Народ Украины должен опомниться, потому что из людей делают болванов, лохов и ничтожеств. Вся проблема находится в Киеве. Эту власть до единого надо сносить», — подытожил Журавко.

    Это далеко не первый случай, когда питание «защитников» Украины оказывалось в центре всеобщего внимания. Бойцам предлагали пообедать заплесневелым хлебом, тушенкой без мяса, которую отказываются есть даже собаки. Несмотря на сообщения о вопиющих нарушениях, украинское командование продолжает сообщать о достижениях, называя свою армию самой сильной и современной. К концу 2017 года 11 воинских частей из 23 должны будут перейти на новую систему питания по каталогу — это 350 блюд, из них более 60 салатов. По всей видимости, в каталог входит и паназиатское меню — с собаками и насекомыми.

    Автор: Алиса Яковлева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #порошенко #турчинов #полторак #матиос #журавко
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