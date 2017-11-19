Экс-депутат Рады объяснил, кто кормит будущих военных Украины тараканами и личинками

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос продемонстрировал рацион курсантов Харьковского национального института воздушных сил. На своей странице в Facebook он выложил фото далеко неаппетитного меню с личинками и тараканами. Такое отношение к своим военнослужащим и курсантам вполне естественно, так как у руля государства стоит сегодня власть воров, убийц и беспредельщиков, считает депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что официальный Киев не волнует, что едят простые украинцы.

«Их цель набить карманы деньгами, больше ничего. Их не интересует жизнь обыкновенного человека или курсанта — будущего военного», — комментирует для ФАН экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Журавко.

По словам главного военного прокурора незалежной Анатолия Матиоса, с такими обедом «невозможно мириться».

«Понимаю, что после следующих фото будет бешеный шквал критики, но с этим невозможно мириться. Военные прокуроры Харьковского гарнизона в связи с расследованием хищений в Харьковском национальном институте воздушных сил, шли не на склады боеприпасов, а в курсантскую столовую! Оказывается, что так питаются будущие военные летчики», — написал на своей странице в Facebook Матиос.

На данный момент известно, что руководитель института и его зам задержаны и ждут избрания меры пресечения.

«Матиос прекрасно знает, что происходят в этих учреждениях. Все прекрасно понимают, кто и на чем зарабатывает деньги — все ниточки ведут непосредственно к президенту Украины Петру Порошенко, секретарю СНБО Александру Турчинову, министру обороны Степану Полтораку. Там отмывают сумасшедшее бабло. Все речи Матиоса — для отвода глаз. Он показывает, какой он борец за справедливость, но на самом деле он находится в той же самой шайке-лейке. Я неоднократно публиковал информацию о том, как солдатам скармливали собак, поэтому я не удивлюсь тому, что в консервах будут черви, в каше — тараканы. Такая судьба у сегодняшней Украины и той молодежи, которая продолжает терпеть это издевательство».

На вопрос — как наказывать, собеседник ФАН отметил, что «рыба гнеет с головы, но чистят ее с хвоста».

«В данный момент должно быть наказание для сегодняшней власти. Народ Украины должен опомниться, потому что из людей делают болванов, лохов и ничтожеств. Вся проблема находится в Киеве. Эту власть до единого надо сносить», — подытожил Журавко.

Это далеко не первый случай, когда питание «защитников» Украины оказывалось в центре всеобщего внимания. Бойцам предлагали пообедать заплесневелым хлебом, тушенкой без мяса, которую отказываются есть даже собаки. Несмотря на сообщения о вопиющих нарушениях, украинское командование продолжает сообщать о достижениях, называя свою армию самой сильной и современной. К концу 2017 года 11 воинских частей из 23 должны будут перейти на новую систему питания по каталогу — это 350 блюд, из них более 60 салатов. По всей видимости, в каталог входит и паназиатское меню — с собаками и насекомыми.