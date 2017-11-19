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Съел два торта — помог убить врага: украинцев возмутила реклама Roshen на «Миротворце»
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    Съел два торта — помог убить врага: украинцев возмутила реклама Roshen на «Миротворце»

    14:49  19 Ноября 2017
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    Съел два торта — помог убить врага: украинцев возмутила реклама Roshen на «Миротворце»

    Киев, 19 ноября. Скандальный украинский сайт «Миротворец», который регулярно пополняет свое «чистилище» представителями российского шоу-бизнеса, решил рекламировать кондитерские изделия фирмы Roshen. Соответствующая запись появилась в социальной сети Facebook. 

    Стоит отметить, что администраторы «Миротворца» рекламируют конфеты и торты фирмы главы Украины Петра Порошенко на русском языке.

    Съел два торта — помог убить врага: украинцев возмутила реклама Roshen на «Миротворце»

    «Съел два торта — помог убить российского врага! Украинец, знай и помни, что в цену каждой конфетки Roshen, каждого тортика Roshen и каждой зефиринки Roshen заложена твоя помощь нашим Вооруженным силам, нашему спецназу», — говорится в сообщении. 

    Далее следует и вовсе абсурдное: «Не думай о фигуре — думай об армии!». 

    Украинские пользователи неоднозначно восприняли такую рекламу. Один написал: «Пусть сам ест». В комментариях украинцы не слишком хвалят продукцию кондитерской фирмы, называя ее неприличными словами. 

    Автор: Дана Балан
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    #всу #украина #roshen #миротворец #торты #рошен
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