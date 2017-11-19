МЧС предупредило крымчан о сильном ветре и дожде со снегом

Симферополь, 19 ноября. МЧС предупреждает об усилении ветра, сильных дождях и мокром снеге на полуострове Крым. Эти данные основаны на сообщениях крымских метеорологов.

«Утром и днем 20 ноября, ночью 21 ноября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, в горах со снегом», — сообщается на сайте регионального МЧС.

Кроме того, ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям полуострова соблюдать правила безопасности: не парковать автомобили недалеко от хлипких конструкций или деревьев, закрывать окна и балконы, не покидать дома без крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что мокрый снег и дождь испортят петербуржцам воскресенье. Согласно данным МЧС по Петербургу и Ленобласти, в воскресенье, 19 ноября, в регионе ожидается мокрый снег.