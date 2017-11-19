В Киеве испугались, что РФ захватит Украину и Польшу, пока США будут воевать с КНДР

Киев, 19 ноября. Украинский политолог, руководитель Института трансформации общества Олег Соскин в своем блоге обрисовал сценарий возможного нападения России на Украину и страны Европы.

Политолог утверждает, что Россия ждет, пока «США втянутся в войну в Северной Корее, чтобы нанести удар по Украине, по Польше и по некоторым другим государствам в Европе». По его мнению, РФ введут «армию на территорию непосредственно Беларуси, оккупировав ее, выйдут в соприкосновение с польской армией, нанесут удар через калининградский анклав и начнут непосредственную войну».

Украинцы периодически озвучивают бредовые идеи захвата своей страны. Так, в сентябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Москва не сможет реализовать свои политические инициативы на сентябрьской сессии Генасссамблеи ООН в Нью-Йорке, после чего решит начать наступление на Украину. Летом 2017 года на украинском сайте «Миротворец» был выложен так называемый «План нападения России на Украину», который, впрочем, вскоре назвали подделкой.