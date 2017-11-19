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Сирия под угрозой «Исламского государства – 2»: Курдистан может воскресить боевиков ИГ
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    Сирия под угрозой «Исламского государства – 2»: Курдистан может воскресить боевиков ИГ

    14:41  19 Ноября 2017
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    Сирия под угрозой «Исламского государства – 2»: Курдистан может воскресить ИГ

    Курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) при помощи коалиции во главе с Соединенными Штатами продолжают продвигаться вдоль левого берега Евфрата на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Согласно сведениям курдского источника в Twitter (@ClaudiaAlMina), бойцам SDF удалось занять населенный пункт Дибан. Однако, по данным Al Manar News, в результате массированных обстрелов со стороны «Демократических сил» были убиты и ранены несколько жителей города Абу Хаммам, расположенного ниже по реке.

    Продвижение подразделений SDF по территории восточного Дейр-эз-Зора уже с самого начала сопровождалось серьезными потерями среди мирного населения. Причем причиной зачастую становились совсем не ожесточенные боевые действия между курдами и боевиками «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ). С самого начала осени, когда стартовала операция проамериканской коалиции в этом регионе, начали поступать сообщения о вооруженных стычках между местными арабами-суннитами и курдскими бойцами. Так, например, Twitter-канал (@jacksanders1965) передавал, что курдские Отряды народной самообороны (YPG) устроили самую настоящую этническую чистку в арабо-суннитских поселениях на севере провинции.

    Курды

    Таким образом, появление курдов на территориях, где исторически проживало арабское население, спровоцировало активизацию межэтнических конфликтов. Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН) о серьезных последствиях, которыми может быть чревата сложившаяся в регионе напряженная ситуация.

    «Действия курдских отрядов, которые являются союзниками США, в северо-восточной Сирии, то есть на территориях, где проживают не курды, а арабо-суннитское население, безусловно, являются очень серьезной проблемой, поскольку в регионе возникает целый ряд конфликтных ситуаций. Прежде всего, речь идет об этноконфессиональной составляющей. Да, у курдов есть целый комплекс претензий по поводу того, что в разные периоды в разных странах их притесняли, но сейчас мы видим обратную ситуацию: они сами выступают в качестве захватчиков. Для местного арабо-суннитского населения они являются, скорее, некой внешней силой, чужеземным захватчиком. Это, конечно, не может не порождать разного рода конфликтные ситуации. Кстати, то же самое происходило и в северном Ираке», — напомнил наш собеседник.

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Активизация конфликтов на почве межэтнического противостояния на подконтрольных SDF территориях, в том числе в Дейр-эз-Зоре, безусловно, вызывает серьезные опасения, также подчеркивает он. Дело в том, что дальнейшая эскалация данного конфликта может привести к восстановлению анклавов боевиков ИГ1 на северо-востоке арабской республики.

    «Вполне возможно, что население в дальнейшем будет оказывать более ожесточенное противодействие, и потому вероятно создание арабо-суннитских боевых отрядов, которые будут вести вооруженную борьбу с курдами. Более того, сложившаяся ситуация потенциально опасна тем, что она может привести к возрождению террористических групп, которые при этом обретут поддержку арабов-суннитов. Обращу внимание, что «Исламское государство» возникло как раз в тот момент, когда суннитское население в Ираке находилось в ситуации дискриминации со стороны шиитов и курдов. Именно этот процесс может повториться и в Восточной Сирии: так, арабы начнут искать союзников, которые спасут их от захватчиков-курдов, и найдут в лице боевиков. Таким образом, высока вероятность, что те террористические отряды ИГ, которые сейчас уходят в подполье, вновь найдут благодатную почву для возвращения на востоке республики», — предупреждает Владимир Шаповалов.

    ИГИЛ

    Эксперт в ходе интервью также коснулся и других проблем, актуальных для занимаемых «Демократическими силами» районов. Одной из них, по его мнению, является тяжелейшая гуманитарная ситуация, сложившаяся внутри так называемого Курдистана.

    «Наступление курдских отрядов сопряжено с непропорциональным числом жертв среди мирных жителей. Это, конечно, тоже усугубляет проблему межэтнической напряженности. В этой связи хочу подчеркнуть, что в отличие от сирийской армии и российских ВКС, которые очень осторожно ведут военные действия, дабы гражданское население не пострадало, США и их союзники, к сожалению, не отличаются подобным стремлением, и их варварские бомбардировки Ракки являются свидетельством этого. Единственные, кого американцы и курды выводят из-под удара, — это как раз террористы. Поэтому международному сообществу необходимо задуматься о том, что нужно делать, чтобы пресечь возможности новых будущих вооруженных конфликтов из-за непродуманных и зачастую агрессивных действий курдов», — заключил Владимир Шаповалов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия #иг #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #дейр-эз-зор #ракка #евфрат #sdf #коалиция сша #ypg
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