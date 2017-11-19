Крым ответил на предложение Явлинского провести новый референдум

Симферополь, 19 ноября. Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов заявил, что проводить повторный референдум на полуострове бессмысленно.

«Новый референдум не нужен и бессмыслен. Тем более, что мы получим тот же результат. Сегодня надо отстаивать выбор крымчан, а не кому-то что-то доказывать», — цитирует Ильясова агентство РИА Новости.

Он также напомнил, что референдум, прошедший в марте 2014 года, показал волю и стремление крымчан жить в составе России.

Напомним, что лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский выступил за организацию международной конференции и проведение нового референдума по принадлежности Крыма, чтобы жители полуострова проголосовали «в условиях референдума, который признают во всем мире».

По словам вице-спикера крымского парламента, слова Явлинского выглядят как «словоблудие и игра на чувствах людей». Ильясов добавил, что странно слышать подобные заявления от человека, который не собирается посещать Крым.

Напомним, что крымский полуостров стал частью РФ по итогам референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за вхождение в состав России. Однако Киев не признает итоги референдума и продолжает считать полуостров своей территорией.