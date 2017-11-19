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Водитель и арендатор лесовоза задержаны по делу о страшном ДТП в Марий-Эл
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    Водитель и арендатор лесовоза задержаны по делу о страшном ДТП в Марий-Эл

    14:08  19 Ноября 2017
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    Водитель и арендатор лесовоза задержаны по делу о страшном ДТП в Марий-Эл

    Йошкар-Ола, 19 ноября. В ходе расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Марий Эл, жертвами которого стали 15 человек, задержаны два подозреваемых. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

    Сотрудники СК России установили, что на лесовозе использовались шины, которые не отвечают требованиям безопасности.

    Согласно версии следствия, в результате этого в условиях скользкой дороги стал возможным занос транспортного средства на «встречку», после чего произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

    Водитель и арендатор лесовоза задержаны по делу о страшном ДТП в Марий-Эл

    «Задержан водитель 51-летний Ринат Маматов. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 263.1 УК России. По подозрению в совершении данного преступления задержан арендатор автомобиля и владелец полуприцепа 53-летний Руслан Мусаев», — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее стало известно, что по дороге пассажирский автобус, следовавший по маршруту Йошкар-Ола — Козьмодемьянск, столкнулся с лесовозом. 

    Автор: Дана Балан
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    #дтп #марий эл #йошкар-ола
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