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Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России
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    Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России

    14:06  19 Ноября 2017  /обновлено: 14:36  19 Ноября 2017
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    Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России

    Варшава, 19 ноября. Министр обороны Польши Антони Мачеревич нашел связь провокационных действий Северной Кореи с «планами и агрессивным поведением» России.

    Очередным антироссийским заявлением глава польского военного министерства разразился в ходе своего визита в Канаду.

     «С польской точки зрения, действия Северной Кореи строго соотнесены и связаны с российскими планами и агрессивным поведением России», — уверен он.

    При этом Мачаревич особо подчеркнул, что осознание этого важно для понимания «масштаба агрессии и планов России».

    Кроме того, польский министр вновь прокомментировал закончившиеся два месяца назад российско-белорусские учения «Запад-2017», заявив, что «россияне готовились не к обороне, а к агрессии», пишет«Укринформ».

    Напомним, о том, что Россия использовала военные учения «Запад-2017» в качестве репетиции нападения на соседние страны, заявляла ранее президент Литвы Даля Грибаускайте.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #россия #кндр #провокация #агрессия #планы #мачаревич
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