Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России

Варшава, 19 ноября. Министр обороны Польши Антони Мачеревич нашел связь провокационных действий Северной Кореи с «планами и агрессивным поведением» России.

Очередным антироссийским заявлением глава польского военного министерства разразился в ходе своего визита в Канаду.

«С польской точки зрения, действия Северной Кореи строго соотнесены и связаны с российскими планами и агрессивным поведением России», — уверен он.

При этом Мачаревич особо подчеркнул, что осознание этого важно для понимания «масштаба агрессии и планов России».

Кроме того, польский министр вновь прокомментировал закончившиеся два месяца назад российско-белорусские учения «Запад-2017», заявив, что «россияне готовились не к обороне, а к агрессии», пишет«Укринформ».

Напомним, о том, что Россия использовала военные учения «Запад-2017» в качестве репетиции нападения на соседние страны, заявляла ранее президент Литвы Даля Грибаускайте.