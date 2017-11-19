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«Добандерились»: в блокировке транзита грузовиков через Польшу обвинили украинцев
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    «Добандерились»: в блокировке транзита грузовиков через Польшу обвинили украинцев

    14:41  19 Ноября 2017
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    «Добандерились»: украинцев обвинили в блокировке транзита грузовиков через Польшу

    Москва, 19 ноября. Польша заблокировала транзит украинских большегрузов через территорию страны. Интернет-пользователи считают, что в ситуации виновата сама Украина, которая «заигралась в Бандеру».

    Как заявил в эфире телеканала Zik экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, тысячи грузовиков скопились на западных границах страны, из-за того, что украинцы «заигрались в Бандеру, Шухевича».

    «Нам полностью перекрыли путь в Европу, — сказал Червоненко. — Если мы не победим сейчас здравым рассудком, то сотни тысяч людей останутся без работы вместе с семьями».

    В Интернете украинцам ответили, заявив, что они сами виноваты в сложившейся ситуации.

    «Бесконечно высасывать деньги и при этом делать что захочешь не получится, надо было думать головой, а теперь пустой кастрюлей думать бесполезно!!!! За что боролись  — на то и сели!!!!!», «Добандерились»,  — пишут блогеры.

    Некоторые пользователи считают «поляки знали, что делали, когда Майдан устраивали».

    «В отличие от поляков Россия изначально не поддерживала… майдан (по факту государственный переворот, организованный США и Европой), проводимый под антироссийские скакалки/кричалки и бандеровские флаги. Поэтому реакция поляков мягко говоря вызывает удивление. Или они не видели бандеровские флаги на Майдане???»  — написал Ватник Ватникович.

    Другие считают, что «игра в Бандеру» стала лишь предлогом для Польши.

    «Добандерились»: украинцев обвинили в блокировке транзита грузовиков через Польшу

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #польша #украина #грузовики
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