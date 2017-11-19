«Добандерились»: в блокировке транзита грузовиков через Польшу обвинили украинцев

Москва, 19 ноября. Польша заблокировала транзит украинских большегрузов через территорию страны. Интернет-пользователи считают, что в ситуации виновата сама Украина, которая «заигралась в Бандеру».

Как заявил в эфире телеканала Zik экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, тысячи грузовиков скопились на западных границах страны, из-за того, что украинцы «заигрались в Бандеру, Шухевича».

«Нам полностью перекрыли путь в Европу, — сказал Червоненко. — Если мы не победим сейчас здравым рассудком, то сотни тысяч людей останутся без работы вместе с семьями».

В Интернете украинцам ответили, заявив, что они сами виноваты в сложившейся ситуации.

«Бесконечно высасывать деньги и при этом делать что захочешь не получится, надо было думать головой, а теперь пустой кастрюлей думать бесполезно!!!! За что боролись — на то и сели!!!!!», «Добандерились», — пишут блогеры.

Некоторые пользователи считают «поляки знали, что делали, когда Майдан устраивали».

«В отличие от поляков Россия изначально не поддерживала… майдан (по факту государственный переворот, организованный США и Европой), проводимый под антироссийские скакалки/кричалки и бандеровские флаги. Поэтому реакция поляков мягко говоря вызывает удивление. Или они не видели бандеровские флаги на Майдане???» — написал Ватник Ватникович.

Другие считают, что «игра в Бандеру» стала лишь предлогом для Польши.