Сирия: около 20 тысяч жителей Хомса вернулись домой после вывода боевиков

Хомс, 19 ноября. Порядка 20 тысяч человек, которые покинули свои дома из-за боевых действий, вернулись в город Хомс и его предместья после полного вывода оттуда вооруженной оппозиции. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Хомса Талал Барази.

По его словам, с начала боевых действий из города были эвакуированы до 40% его жителей, половина из которых в настоящее время вернулась.

«По имеющейся у нас статистике за минувший и текущий годы, в свои дома в Хомсе и его предместьях, вернулись около 20 тысяч человек, или 500 семей», — подчеркнул он.

Кроме того, в свои дома в течение 14 дней с постепенным восстановлением инфраструктуры начнут возвращаться и жители Пальмиры, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 57 беженцев за сутки вернулись в свои дома в Алеппо и Хомсе.