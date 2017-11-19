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Сирия: около 20 тысяч жителей Хомса вернулись домой после вывода боевиков
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    Сирия: около 20 тысяч жителей Хомса вернулись домой после вывода боевиков

    13:49  19 Ноября 2017
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    Сирия: около 20 тысяч жителей Хомса вернулись домой после вывода боевиков

    Хомс, 19 ноября. Порядка 20 тысяч человек, которые покинули свои дома из-за боевых действий, вернулись в город Хомс и его предместья после полного вывода оттуда вооруженной оппозиции. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Хомса Талал Барази. 

    По его словам, с начала боевых действий из города были эвакуированы до 40% его жителей, половина из которых в настоящее время вернулась.

    «По имеющейся у нас статистике за минувший и текущий годы, в свои дома в Хомсе и его предместьях, вернулись около 20 тысяч человек, или 500 семей», — подчеркнул он. 

    Сирия: около 20 тысяч жителей Хомса вернулись домой после вывода боевиков

    Кроме того, в свои дома в течение 14 дней с постепенным восстановлением инфраструктуры начнут возвращаться и жители Пальмиры, передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что 57 беженцев за сутки вернулись в свои дома в Алеппо и Хомсе. 

    Автор: Дана Балан
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    #сирия #пальмира #хомс
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