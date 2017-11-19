Руководитель украинской аэроразведки призналась, что ничего не знает о дронах

Москва, 19 ноября. Руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская утверждает, что не знала ничего о беспилотниках, до того как получила нынешнюю должность.

В интервью украинскому журналу бывшая участница Майдана рассказала, что, решив стать добровольцем, она сначала не получила ответа на свои заявки в различные батальоны, но затем ей рекомендовали обратиться в «Айдар», куда ее в итоге и приняли.

«Да, нам очень нужны люди. Вы готовы заниматься аэроразведкой? Знаете, что такое дрон? Нет? А техническое образование есть? Нет?.. А учиться готовы?», — передает разговор с представителем «Айдара» Берлинская.

Необходимые для службы знания Берлинская черпала из интернета, а также на курсах при киевском Обществе содействия обороне, на которые ее направило руководство батальона.

«С этими «академическими» знаниями отправилась на фронт», — сообщила девушка.

Берлинская добавила, что те «экспериментальные образцы, которые отправляют в армию — полный бред».

Напомним, в начале ноября жители Киева напали на волонтера АТО Марию Берлинскую прямо в центре украинской столицы и предупредили о «приходе Путина».