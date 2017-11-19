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Подарок от Путина получила в свой юбилей врач-педиатр из Ижевска
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    Подарок от Путина получила в свой юбилей врач-педиатр из Ижевска

    14:00  19 Ноября 2017
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    Подарок от Путина получила в свой юбилей врач-педиатр из Ижевска

    Ижевск, 19 ноября. Жительница Ижевска Елена Миронова получила в свой 50-летний юбилей портрет главы российского государства Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора по Удмуртии. 

    Как рассказала дочь именинницы Ирина, это была ее идея подарить матери такой подарок. По ее словам, Елена Миронова в течение долгих лет работает детским врачом-педиатром.

    «Она растила меня одна, но, несмотря на это, ее внимания хватало не только сотням маленьких пациентов, но и мне», — написала российскому президенту Ирина Кудрявцева. 

    Подарок от Путина получила в свой юбилей врач-педиатр из Ижевска

    Торжественная церемония прошла в минувшую пятницу в Ижевске.

    По поручению постоянного представителя главы РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича портрет Путина с его автографом был вручен жительнице Ижевска. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #ижевск
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